30 مليون دولار إيرادات فيلم الرعب The Unholy بعد شهرين من طرحه

وصلت إيرادات فيلم الرعب الأمريكي The Unholy، إلى 30 مليون و 810 ألف، منذ طرحه بـ دورالعرض يوم 2 أبريل الماضى، وأنقسمت إيرادات فيلم The Unholy بين 15 مليون و 510 ألف دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و 15 مليون و 300 ألف دولار بـ دور العرض المختلفة حول العالم.

ومن المقرر أن يصل العمل إلى باقى دول العالم خلال الفترة المقبلة، حيث أنه لم يتم طرحه في عدد من الدور بسبب تداعيات فيروس كورونا التي أدت إلى إغلاق عدد من دور العرض.

فيلم The Unholy يدور حولفتاة تعاني من ضعف السمع ويمكنها فجأة أن تسمع وتتحدث وتشفي المرضى، وبينما يتزاحم الناس ليشهدوا معجزاتها، تتكشف أحداث مرعبة،

قام ببطولة فيلم الرعب The Unholy ، كل من جيفري دين مورجان، كاري الويس، وليام سادلر، كاتي أسيلتون، كريستين آدمز، ديوجو مورجادو، كريكيت براون، مارينا مازيبا، جيزيلا تشيب، كيارا بيتشاردو.