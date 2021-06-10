أنغام عن أغنيتها ”أنا بعته كتير”: فكرة مختلفة بها حالة إنسانية صادقة...

علقت النجمة أنغام، على طرح أغنيتها الجديدة، بعنوان "أنا بعته كتير"، قائلة: "بدور على الفكرة المختلفة اللى متقلتش قبل كده.. هى حالة إنسانية وصادقة قوى، وحبيتها من أول ما سمعتها".

وأضافت أنغام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى يوسف الحسينى عبر برنامجه التاسعة، المذاع على القناة الأولى المصرية: "كليب الأغنية بسيط وفيه حركة وتعبير، وبنحاول نعمل حاجة مختلفة شوية، ومش نحط الكلام على رسوم متحركة، والفيديو كليب مش قل ولكن فكرته مكلفة جدا، وبنحاول نخلى فكرة الكليب بسيطة وأغنية لتوصيل المعنى للأغنية".

وتابع: "لو الأغنية تستدعى لفيديو كليب بمبالغ كبيرة هنعمل لها الكليب، أن الحفل على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية يوم 1 يوليو، ومتفائلة الفترة الجاية الناس تاخد التطعيم عشان الدنيا تفتح، وأخدت الجرعة الأولى من اللقاح كورونا ومطمنة 50%".

وتواصل النجمة أنغام، الترويج لأغنيتها الجديدة بعنوان "أنا بعته كتير"، والتى طرحتها عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، حيث نشرت صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، وكتبت بعض كلمات الأغنية قائلة "وهلوم على مين وهغلط مين، مش هافتح بقي معاه طب أعاتبه بأي عين".

وطلبت أنغام في البوست الذى نشرته عبر حسابها من الجمهور سماع الأغنية "‏اسمعوا أغنيتي الجديدة ‫"أنا بعته كتير "على قناتي الرسمية على اليوتيوب"، لتحصد عدد كبير من التهانى والتبريكات.

كما تستعد النجمة أنغام لإحياء حفل غنائي كبير، لأول مرة على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية يوم الخميس الموافق 1 من شهر يوليو المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء بمصاحبة المايسترو العالمى هانى فرحات.