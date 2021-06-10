أوعدك لعمر كمال وسمية الخشاب تتخطى 2 مليون مشاهدة

أعلن مطرب المهرجانات عمر كمال تخطي أغنيته الجديدة مع النجمة سمية الخشاب “أوعدك” حاجز 2 مليون مشاهدة في أول يوم. ونشر عمر كمال بوستر الكليب عبر خاصية الستوري من خلال موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وعلق قائلا: “أوعدك 2 مليون مشاهدة في أول يوم”.

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