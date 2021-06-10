وزيرة الثقافة: مسرح المواجهة والتجوال أحد الأذرع الفاعلة فى تنفيذ استراتيجية تحقيق...

أكدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم أن مسرح المواجهة والتجوال وصل إلى أبعد نقطة فى ربوع مصر حيث تم تقديم العرض المسرحي ولاد البلد من إنتاج فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفنى للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار فى حلايب، شلاتين، رأس حدربة وأبو رماد وذلك بعد عرضه فى محافظتى المنيا وأسيوط، وقالت إن مسرح المواجهة والتجوال بات احد الأذرع الفاعلة فى تنفيذ إستراتيجية تحقيق العدالة الثقافية والوصول بالمنتج الثقافي والفني إلى كافة مناطق الوطن، مشيرة أن فن المسرح احد الأدوات الراصدة لقضايا المجتمع وأحوال الإنسان، ووسيلة لنشر التنوير وتنمية الوعي لمجابهة الأفكار المتطرفة، وأبدت سعادتها بالحضور الجماهيري الضخم للعرض خاصة من الشباب والسيدات .

وقال الفنان محمد شرقاوي مدير الفرقة أن ولاد البلد سوف تقدم لمدة 8 ليالى بالمثلث بواقع ليلتان بكل من شلاتين، أبو رماد، رأس حدربة وحلايب التى تستضيف العرض للمرة الثانية .

يذكر أن عرض "ولاد البلد " يتناول العديد من القضايا الاجتماعية المعاصرة إلى جانب بعض بطولات أبناء الجيش والشرطة وبطولة أحمد الرمادي، وليد الفوللي، ياسر الرفاعي، عبد العزيز التوني، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، وفاء شوقي، إسراء حامد،أميرة عبد الرحمن، أبانوب شوقي ،إسلام حسن، نورهان سالم، إسراء أحمد، كريمة أحمد، أمير عبد الحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، نجاة محمد فاطمة محمد، إسلام عصام، عمرو حسين، بتول عبد الله، تصميم إضاءة أبو بكر الشريف، استعراضات فاروق جعفر، من تأليف مصطفى سليم، و إخراج محمد الشرقاوي.