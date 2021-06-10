زينب العسكري تحتفل بتجاوز والدتها مرحلة الخطر وترد بالفيديو على الانتقادات

زينب العسكري خطفت الأنظار بعد ظهورها مع والدتها بعد الأزمة الصحية التي تعرضت لها الأخيرة في الفترة الماضية، وتسببت في طلب الفنانة البحرينية الدعاء لوالدتها من أجل أن تتجاوز هذه الأزمة.

زينب العسكري تحتفل بخروج والدتها من المستشفى

زينب العسكري نشرت عبر حسابها على "انستجرام" فيديو تظهر فيه مع والدتها التي مرت بفترة صحية صعبة في الأسابيع الأخيرة، كما قبلت رأس ويد والدتها في الفيديو، وألقت الورود تحت أقدمها احتفالا بعودتها إلى منزلها بعد فترة من تواجدها في المستشفى، وقدمت الفنانة البحرينية الشكر لجميع من ساندها في هذه المحنة ودعى لوالدتها.

فعلقت زينب العسكري على الفيديو فكتبت: "ألف الحمدلله على سلامة أمي الغالية.. أسال الله العظيم رب العرش العظيم.. أن يمتعها بالصحة والعافية، احبابي إن قلت شكراً فشكري لن يوفيكم، حقكم شكراَ لدعواتكم الصادقه شكراً لكم على ما قدمتموه لي من أحاسيس صادقة نابعة من قلوبكم؛ حفظكم الرحمن ولا حرمني الله منكم أخوة وأخوات أسأل الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية، ، ودام الله عطائكم وأسعد قلوبكم الجميلة".

زينب العسكري ترد على منتقدي ظهورها مع والدتها

زينب العسكري ظهرت أيضا في الفيديو وهي تستعرض بعض الهدايا التي قدمتها لوالدتها خلال السنوات الماضية، وكشفت أن والدتها تحتفظ بكل هذه الهدايا في غرفتها، كما تعرضت الفنانة البحرينية لهجوم بعض من المتابعين الذين اتهموها بالاستعراض من خلال احتفالها بالظهور مع والدتها وتقبيل يديها ورأسها أمام الجمهور.

مما جعل زينب العسكري ترد وبقوة على هذه الهجوم وتكتب: "أكيد بقولها للعالم كلهم شوفوني وانا ابوس أمي ودنيتي وجنتي وافتخر بحبها لي وحبي لها، وبين الأم وبنتها وعيالها ما في رياء والله يعلم بما في القلوب، أما القلوب الخالية من هلا حاسيس الحلوه صعب تستوعب فرحتي وشوفه أحبابي لهالفرحة في عيوني وشوفي كل التعليقات".

مرض والدة زينب العسكري ونقلها إلى المستشفى

زينب العسكري نشرت خلال الاسابيع الماضية عبر حسابه على "سناب شات" فيديو قصير تحدثت فيه عن المواقف الصعبة التي تمر بها وتحديدا بعد إصابة ابنتها بفيروس كورونا، حيث أوضحت الفنانة البحرينية المعتزلة عن حالة الخوف الشديد التي تعيشه بسبب قلقها على صحة ابنتها بعدما تمكن منها الفيروس، وتحدثت باكية في الفيديو عن هذا القلق.

كما أكدت زينب العسكري أن الأزمات لم تتوقف عند إصابة ابنتها الصغرى بفيروس كورونا، بل تواجه والدتها أزمة صحية بسبب دخولها المستشفى من أجل الحضوع لعملية غسيل كلى، وأوضحت زينب العسكري أنها ترتبط بوالدتها بعلاقة قوية ولم تفارقها ابدا إلا بسبب هذا المرض الذي تسبب في حزن والدتها نتيجة دخولها المستشفى وتركها لابنتها.