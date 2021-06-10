نيللي كريم تفاجئ الجمهور بقرار جديد حول احترافها الغناء..فيديو

نيللي كريم أثارت اهتمام الجمهور في الساعات الماضية، وذلك بعد حديثها عن احترافها الغناء وتحديدا بعد تجربتها الغنائية مع فريق المدفعجية في أغنية "مليونير"، وكذلك الأغنية الأخيرة "دولا دولا".

نيللي كريم عن احتراف الغناء: "ليه لا"؟

نيللي كريم أكدت في تصريحات لبرنامج "the insider بالعربي" أن خطوة الغناء التي قدمتها في العام الماضي والتي بدأت بتجربتها مع فرقة المدفعجية في أغنية "مليونير" الشهيرة التي قدمت في مسلسل "بـ100 وش" تأتي لرغبتها في خوض هذه التجربة من أجل المتعة، كما أوضحت أن هذه الخطوة أشعرتها بالسعادة عند تنفيذها، وأشارت أنها لا تستبعد فكرة احتراف الغناء خصوصا أن العديد من الممثلين قد اتجهوا لذلك.

فقالت نيللي كريم: "هناك أشياء أرغب في تنفيذها من قبيل المتعة، ومن أجل فقط أن أكون سعيدة بالتجربة ولا أهتم بماذا سوف يحدث بعد ذلك، أما فيما يخص احتراف الغناء فلماذا لا؟، فالنجوم الذين يغنون باتوا يشاركون في التمثيل، والعكس أصبح ممكنا".

سبب عدم نجاح أغنية "دولا دولا" لنيللي كريم والمدفعجية

نيللي كريم قدمت في الفترة الماضية أغنية مهرجانات جديدة مع فريق المدفعجية حملت عنوان "دولا دولا"، وهي الأغنية التي عرضت في الحلقة الاخيرة من برنامجها "هيتايا" الذي تعاونت فيه مع الفريق في بداية شهر فبراير الماضي وعرض على "يوتيوب"، وقد حققت الأغنية 400 ألف مشاهدة فقط عند عرضها.

وأكد نجوم فريق المدفعجية في تصريحاتهم لبرنامج "the insider بالعربي" أن الأغنية قد ظلمت بسبب عدم التسويق لها بشكل جيد، كما أن التوقيت الذي تم طرحت فيه لم يساعدها على تحقيق النجاح المنتظر والذي كان يجب أن يعد استمرارا لنجاح أغنية "مليونير" التي وصل عدد مشاهدتها إلى أكثر من 66 مليون مشاهدة.

نشاط سينمائي لنيللي كريم في 2021

نيللي كريم شاركت في شهر رمضان الماضي في بطولة مسلسل "ضد الكسر" وهو العمل الذي تعاونت فيه مع مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم الفنان محمد فراج، ولقاء الخميسي، ومصطفى درويش، وتارا عماد، وهشام إسماعيل، والعمل من تأليف أحمد حسني، وعمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد.

وتشارك نيللي كريم خلال الفترة القادمة في العديد من الأعمال السينمائية بعضها تظهر فيها كضيفة شرف مثل فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" مع كريم عبدالعزيز ودينا الشربيني، وفيلم "30 مارس" مع كل من الفنان أحمد الفيشاوي ودينا الشربيني، كما تشارك في فيلم جديد يحمل عنوان "العميل صفر".