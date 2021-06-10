محمد رمضان يعيد المخرج محمد سامي لدائرة الضوء بعد أزمة إيقافه في أغنية "ثابت"

محمد رمضان يعود لطرح أغنية جديدة بعنوان "ثابت" وذلك بعد نجاح مسلسله الأخير "موسى" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، ويتعاون النجم المصري لثاني مرة مع المخرج محمد سامي بعد تعاونهما الأول في فيديو كليب "رايحين نسهر- بام بام".

محمد رمضان يتعاون مع محمد سامي في كليب "ثابت"

محمد رمضان نشر عبر حسابه على "انستجرام" فيديو جديد للحظة تحركه من أجل الذهاب لتصوير فيديو كليب "ثابت" الذي يتعاون فيه مع المخرج المصري محمد سامي، ويعد هذا هو التعاون الثاني بين رمضان وسامي بعد نجاحهما الأول في عالم الفيديو كليب بأغنية "رايحين نسهر-بام بام" التي طرحت في يناير 2020 وحققت نجاحا كبيرا على مستوى المشاهدات عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

فكتب محمد رمضان تعليقا على الفيديو قال فيه: "صباح النجاح في طريقي لتصوير كليب (ثابت) إخراج محمد سامي بعد (الأسطورة) و (البرنس) و (بام بام)، إستنونا في ثابت ثقة في الله نجاح"، وقد بلغ عدد مشاهدات الفيديو الذي نشره محمد رمضان أكثر من 800 ألف مشاهدة.

محمد رمضان مع ابنته الصغرى قبل تصوير كليب "ثابت"

محمد رمضان لفت الأنظار في الفيديو الذي نشره بظهور ابنته الصغرى "كنز" معه أثناء ذهابه للتصوير، مما أثار تساؤلات كثيرة حول احتمالية ظهورها في فيديو كليب "ثابت"، ليعيد تكرار تجربة ظهور ابنته الكبرى حنين في فيديو كليب "مصباح علاء الدين" الذي طرح لأول مرة في شهر يناير الماضي وحقق ملايين المشاهدات، حيث ظهرت حنين مع والدها في أكثر من مشهد في الكليب.

محمد رمضان خلال الأيام الماضية قد نشر أكثر من صورة تجمعه مع أبنائه عبر حسابه على "انستجرام"، وذلك عقب انتهاء فترة انشغاله بتصوير مسلسل "موسى" حيث كتب محمد رمضان تعليقا على الصورة التي نشرها: "ربنا يحفظلي أولادي ويحفظلكم أولادكم"، وقد تفاعل العديد من زملائه في الوسط الفني مع الصور التي نشرها.

تجدد التعاون بين محمد رمضان ومحمد سامي

محمد رمضان يأتي تعاونه مع المخرج محمد سامي بعد أزمة الأخير التي تم الكشف عنها من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي اوقفت التعاون معه بعد عمله في مسلسل "نسل الأغراب" في موسم رمضان الماضي والانتقادات التي طالته والمسلسل، وكانت الإعلامية بسمة وهبة، فاجئت الجمهور بنشر صورة لمحمد سامي مع محمد رمضان وأعلنت عودة التعاون بينهما في موسم رمضان المقبل، وعلقت على الصورة وقالت:" محمد رمضان ومحمد سامي سوياً رمضان 2022 وعين الحسود فيها عود"، قبل أن تحذف الصورة بعد قرار الإيقاف، وهو الأمر الذي زاد الجدل حول محمد سامي الذي تعاون مع رمضان في عدة أعمال درامية كان آخرها مسلسل "البرنس"، و"الأسطورة".