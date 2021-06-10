فيديو حاتم عمور يحتفل مع الجمهور بشفاء زوجته من السرطان :"أحلى خبر بحياتي"

حاتم عمور يعلن شفاء زوجته هند التازي من السرطان بعد رحلة علاج صعبة تخللها الكثير من المشقات واستمرت لحوالي عامين، وزف الفنان المغربي حاتم عمرو هذا الخبر السار لجمهوره على المسرح حيث احتفل معهم بهذا الحدث مؤكداً بأن هذا أجمل خبر تلقاه في حياته.

حاتم عمور يعلن شفاء زوجته من السرطان

أعلن اذاً المطرب المغربي حاتم عمور شفاء زوجته ومديرة أعماله هند التازي من مرض السرطان من خلال مقطع فيديو متداول ظهر فيه وهو يزف الخبر السعيد لجمهوره على المسرح قائلاً :"أحلى خبر في حياتي شفاه زوجتي"، فتلقى الحاضرين هذا النبأ بالتصفيق وترديد عبارات "الحمدالله"، مهنئين الفنان وزوجته على هذا الإنتصار.

وقبل حوالي عامين، وتحديدا في سبتمبر عام 2019 صدم حاتم عمور جمهوره بخبر اصابة زوجته بالسرطان ونشره لصورتها وهي حليقة الرأس بينما ظهر معها وهو يقبل رأسها، في حين أعلنت زوجته عن مواجهتها بعزيمة للمرض وكتبت عبر حسابها على انستغرام :" سرطان! وماذا بعد؟.. الحمدلله ما زلت محتفظة بمعنوياتي بطاقتي الإيجابية وابتسامتي".

كما وجهت الشكر إلى زوجها وعائلتها لمساندتهم لها في رحلة علاجها من المرض، فأضافت: "الحياة جميلة.. شكراً زوجي العزيز وعائلتي وأصدقائي لوجودكم هنا بجانبي" واختتمت رسالتها بكلمة إلى زوجها: "أنا احبك".

"أحلى إبداع" ..أحدث فيديو كليب لـ حاتم عمور

على صعيد فني، طرح الفنان المغربي حاتم عمور مؤخراً عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب" أغنيته الجديدة على طريقة الفيديو كليب تحت عنوان "أحلى إبداع"، وهي من كلمات عماد الأسعد، ألحان أسعد حسن، أما التوزيع فحمل توقيع حمزة الغازي.

وتم تصوير الأغنية بمدينة الدار البيضاء تحت إشراف المخرج أنس الكاد، اما كلمات الأغنية فهي باللهجة العراقية، وهي ثاني أغاني ألبومه "بلا حدود" الذي طرحه لسنة 2021، وتضمن باقة من لهجات عديدة وألوان موسيقية مختلفة، من بينها أغنية باللغة الإسبانية.

حاتم عمور يحصل على الإقامة الذهبية من الإمارات

وفي سياق آخر، أعلن حاتم عمور عن حصوله على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعبر عن شكره الجزيل لدولة الإمارات وقيادتها، ونشر تدوينة قال فيها: "الشكر الجزيل لدولة الإمارات العربية المتحدة وحكامها وشيوخها الأكارم لمنحي سمة الإقامة الذهبية".

وينضم بهذا حاتم عمور إلى مجموعة من الفنانين العرب، الذين حصلوا على نفس الإقامة وبينهم: راغب علامة، عاصي الحلاني، نيللي كريم، هاني شاكر وزوجته، وفاء الكيلاني وتيم الحسن، نجوى كرم، ناصيف زيتون، مروان خوري، ليلى العبدالله، وكاريس بشار، وسيف نبيل، نادين نجيم، قصي خولي وغيرهم.