أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد زواجه ويُعلق: "3 سنين دي معجزة يا نادية"

أحمد الفيشاوي يحتفل بذكرى زواجه الثالثة من زوجته نادية الكامل بطريقة رومانسية ويعلق بطرافة حيث يصف صمود زيجته لفترة ثلاث سنوات بالمعجزة في إشارة الى زيجاته السابقة التي لم تصمد أكثر من عام واحد.

أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد زواجه

الفنان المصري أحمد الفيشاوي، نجل النجم الراحل فاروق الفيشاوي احتفل بعيد زواجه بعامه الثالث بأسلوب مميز على انستغرام، فإختار نشر مجموعة من اللقطات الرومانسية التي تجمعه بزوجته ندى الكامل والتي تعكس انسجامهما معاً، وعلق بشكل طريف على الصور مع تجديد عهود حبه لزوجته.

وكتب قائلاً :"3 سنين جواز دي معجزه يا ناديه.. بحبك حب جنون Our inside joke …كل سنه و انتي طيبة اوي"، ولمح بذلك الى أن زيجته هذه تعتبر من أكثر الزيجات صمودا له حيث سبق له وأن تزوج أكثر من مرة ولم يصمد بزواجه حينها سوى أشهر قليلة.

وتفاعل الجمهور مع صور وتدوينة أحمد الفيشاوي معربين عن أمنياتهم في خانة التعليقات بأن تكون هذه الزيجة الأخيرة له برفقة ندى الكامل، وتمنوا لهما السعادة.

أحمد الفيشاوي ومنذ زواجة من ندى الكامل، يحرص على الظهور معها في العديد من المناسبات، كما أنه يثير الجدل بتصرفاته الرومانسية معها علناً على السجادة الحمراء في المهرجانات الفنية التي يشارك فيها، وذلك تعبيرا عن محبته لها.

احمد الفيشاوي يشتهر بأزماته العاطفية حيث تزوج وتطلق 4 مرات، وكانت المرة الاولى زواجه السري من مهندسة الديكور هند الحناوي والتي أنجب منها ابنته "لينا" ولم يعترف بهذه الزيجة الا بعدما رفعت عليه زوجته دعاوى في المحاكم اضطر على اثرها الاعتراف بابنته لينا .

أحدث اعمال احمد الفيشاوي

على صعيد فني، شوّق احمد الفيشاوي متابعيه لأغنية راب جديدة يستعد لطرحها في الفترة المقبلة، ونشر فيديو من داخل الاستوديو حيث أدى مقطع غنائي، فيما كان قد أعلن عن تأجيلها لبعض الوقت حدادًا على وفاة النجم سمير غانم.

آخر اعمال أحمد الفيشاوي كانت مشاركته في فيلم "ريتسا" تأليف معتز فتيحة، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج أحمد يسرى، وشارك في بطولته محمود حميدة، وأحمد الفيشاوي، وأمير المصرى، وكارولين عزمي ومي الغيطى ومريم الخشت ونور إيهاب وعائشة بن أحمد، وتدور أحداثه حول 3 قصص حب مختلفة.