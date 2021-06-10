وفاة الملحن السعودي طلال باغر بسبب مضاعفات إصابته بكورونا والنجوم ينعونه

طلال باغر الملحن السعودي الكبير تم الإعلان عن وفاته خلال الساعات الماضية عن عمر يناهز الـ65 عاما على إثر مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، وقد نعى الملحن الراحل العديد من النجوم في المملكة العربية السعودية.

وفاة الملحن السعودي الكبير طلال باغر

ريان طلال باغر نجل الملحن السعودي الراحل طلال باغر نشر عبر حسابه على "تويتر" تغريدة كشف فيه عن رحيل والده، نتيجة المضاعفات التي تسببت بها إصابته بفيروس كورونا خلال الأسابيع الماضية وتعرضه لإنتكاسه، كما كشف ريان طلال باغر عن عدم إقامة عزاء لوالده الراحل نظرا للظروف الخاصة بفيروس كورونا، وأن أسرة الملحن سوف تتقبل العزاء من خلال الرسائل النصية أو الاتصالات الهاتفية.

فكتب ريان طلال باغر: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى انعي والدي وحبيبي وروحي (طلال محمد باغر)، اشوفك في الجنة يا ابويا إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحمه رحمة واسعة واجعل مثواه الجنة وأكرم نزله، ونظرا للظروف الحالية بسبب وباء كورونا، سيكون العزاء عبر الرسائل والاتصال فقط ".

النجوم ينعون الملحن طلال باغر

عبادي الجوهر الفنان والملحن السعودي الكبير نعى زميله طلال باغر عبر حسابه على "تويتر" فكتب : "ببالغ الأسى والحزن أنعي أخي وصديقي طلال باغر وانا لله وانا اليه راجعون"، وقدم الفنان عبدالإله السناني العزاء لأسرة الملحن الراحل فكتب عبر حسابه على "تويتر": "أحسن الله عزاءكم وعظّم أجركم وتولّى الفقيد والدكم بالرحمة وجنّات النعيم. إنّا لله وإنّا إليه راجعون".

عبدالمجيد عبدالله نعى أيضا الراحل عبر حسابه على "تويتر" كما وصفه بكونه أحد الرموز الفنية فكتب: "رحمة الله عليك ياطلال باغر أحد الرموز الفنيه اللهم اكرم نزله واجعل مثواه الجنه انا لله وانا اليه راجعون"، كما نعت جمعية الثقافة والفنون بجدة الملحن الراحل عبر حسابها الرسمي على تويتر فقالت في بيانها: "(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره ننعي المغفور له بإذن الله الموسيقار طلال باغر ونسأل الله له الرحمة والمغفرة".

أهم أعمال الملحن الراحل طلال باغر

طلال باغر قد تم الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا خلال الأسابيع الماضية، لكن تحسنت حالته ثم تعرض لانتكاسة حسب ما أعلن نجله ريان طلال باغر عبر حسابه على "تويتر" فكتب: "لازالت حالة الوالد بين تحسن وانتكاسه الفيروس غدار ولكن اسأل الله أن يكرمنا بفضله ويغير حاله من حال لحال في غمضة عين ولازال في العناية المركزه لليوم التاسع تحت التخدير الكامل ويحتاج دعاء كل محب له".

طلال باغر قدم خلال مشواره الفني العديد من الأعمال مع كبار نجوم الغناء في المملكة العربية السعودية والتي كان من بينهم الراحل طلال مداح، ومحمد عبده، وعبادي الجوهر، ومن أبرز الأعمال الغنائية التي قام بتلحينها أغنية "عوافي" و"غريب حبك".