دينا الشربيني تتجاوز خلافاتها مع عمرو دياب وتحتفل بعيد ميلاد ابنته نور : "جميلة من الداخل والخارج"

دينا الشربيني الفنانة المصرية يبدو أنها قررت تجاوز خلافتها مع الهضبة عمرو دياب بعد أنباء انفصالهما مؤخرًا، وقررت تقديم التهاني لابنته الكبرى نور عمرو دياب، التي تحتفل بعيد ميلادها الـ31 اليوم، الخميس.

دينا الشربيني تحتفل بعيد ميلاد ابنة عمرو دياب

دينا الشربيني نشرت عبر حسابها على انستجرام صورة لنور عمرو دياب إبنة الفنان عمرو دياب من زوجته السابقة الفنانة شيرين رضا، وعلقت عليها قائلة: "عيد ميلاد سعيد لأكثر فتاة جميلة من الداخل والخارج .. أتمنى لكي كل السعادة والنجاح .. أنتي تستحقين الأفضل حبيبتي.. وتعلمين كم أحبك".

نور عمرو دياب تعلق على تدوينة دينا الشربيني

نور عمرو دياب التي تربطها علاقة صداقة بدينا الشربيني منذ أن كانت مرتبطة بوالدها، علقت على تدوينة دينا وقالت: "شكرا لك على المنشور الرائع حبيبتي.. أنت لطيفة جدا وملاك حقيقي، أحبك كثيرا جدا، أنت الأفضل.. أفتقدك وآمل أن أراك قريبا".

كما تلقت نور عمرو دياب التهاني من والدتها الفنانة شيرين رضا بمناسبة عيد ميلادها، حيث نشرت شيرين صورة لابنتها على انستجرام وعلقت عليها قائلة: "عيد ميلاد سعيد يا نونو.. أتمنى أن تتحقق أحلامك كلها.. أحبك كثيرا جدا"، وعلقت نور على تهنئة والدتها بعيد ميلادها وقالت: "أحبك كثيرًا يا ماما".

أما نور فقد نشرت عبر حسابها جلسة تصوير جديدة بمناسبة عيد ميلادها، ووجهت الشكر للجمهور وكل من هنأها بهذه المناسبة. ️

أحدث أعمال دينا الشربيني

واعتبر الجمهور أن نور عمرو دياب، دوت الخليج الوحيدة بين أبناء عمرو دياب التي كانت تدعم ارتباط والدها بالفنانة دينا الشربيني باستمرار، حتى بعد أنباء انفصالهما كانت حريصة على الإشادة بها والتعبير عن مدى محبتها لها.

في سياق آخر، تنتظر دينا الشربيني طرح أحدث أفلامها وهو "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" الذي تشارك في بطولته مع الفنان كريم عبد العزيز وماجد الكدواني وبيومي فؤاد وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين وآخرين وهو تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوي.