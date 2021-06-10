إصابة زكي فطين عبد الوهاب بورم بالمخ في المرحلة الرابعة بعد تعافيه من سرطان الرئة

زكي فطين عبد الوهاب الفنان المصري الشهير، صدم الجمهور مساء اليوم الخميس بإصابته بورم في المخ، وذلك عبر حسابه على فيسبوك، بعد حوالي عام ونصف من إعلان شفائه تمامًا من مرض سرطان الرئة.

زكي فطين عبد الوهاب يعلن إصابته بورم في المخ

زكي فطين عبد الوهاب، أقلق اجمهور على حالته الصحية بعد الكشف عن إصابته بورم في المخ، والذي بلغ المرحلة الرابعة منه، فقال في تدوينته: "أصدقائي الأعزاء، عملت التحاليل والأشعة المطلوبة، واكتشفت للأسف إني عندي ورم في المخ من الدرجة الرابعة، أسف أني مش هرد على تليفونات، ادعوا لي بالشفاء".

صدمة جمهور وأصدقاء زكي فطين عبد الوهاب

وأحزنت تدوينة زكي فطين عبد الوهاب جمهوره وأصدقائه الذين تمنوا له الشفاء، ومحاربة المرض مثلما حاول محاربته من قبل ونجح في تخطي الأزمة.

وكان نجل المخرج الراحل فطين عبد الوهاب والفنانة ليلى مراد؛ قد صدم الجميع في شهر مايو عام 2019، بإعلانه إصابته بمرض سرطان الرئة، لكنه أكد وقتها في تصريحات إعلامية على تحليه بمعنويات قوية وعدم خوفه من هذا المرض الخبيث، حيث شارك المتابعين حينها عبر الفيسبوك، بصورة له ظهر فيها وهو حليق الرأس مشيرًا إلى أن ذلك ليس الـ"نيو لوك" الجديد له، إنما جراء خضوعه للعلاج من السرطان، فعلق قائلا: "أصدقائي الأعزاء دي صورتي، دي مش نيولوك ولا حاجة، أنا اكتشفت إني عندي سرطان بالرئة من شهر بس، أنا تمام وبتعالج"، وذلك قبل أن يعلن تعافيه وشفائه من المرض في شهر نوفمبر من العام نفسه.

تفاصيل معاناة زكي فطين عبد الوهاب مع سرطان الرئة

وكتب الفنان الشهير وقتها عبر حسابه على فيسبوك: "أصدفائي الأعزاء.. خبر سار.. نتيجة الآشعة إيجابية والورم كامن ولم ينتشر.. ده معناه إني تقريبا خفيت.. وهعمل آشعة كمان 3 شهور للمتابعة.. باي باي chemo.. باي باي cancer".

وكانت آخر اعمال الفنان زكي فطين عبد الوهاب، هو مشاركته في مسلسل "كوفيد 25" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، ولعب بطولته الفنان يوسف الشريف وأحمد صلاح حسني وآيتن عامر وإدوارد وإيناس كامل وراندا البحيري وميدو عادل وأمير صلاح الدين وعماد رشاد وغيرهم من النجوم وإخراج أحمد نادر جلال.