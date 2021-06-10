الفنان الإماراتي جمعة علي يطمئن الجمهور على صحة زميله عبدالله زيد بعد خروجه من المستشفى .. بالفيديو

الفنان جمعة علي كشف عن التطورات الصحية للفنان الإماراتي عبدالله زيد الذي واجه أزمة صحية في الأسابيع الماضية، تسببت في دخوله إلى المستشفى، كما وجه عبدالله زيد رسالة لمحبيه.

جمعة علي يطمئن الجمهور على حالة عبدالله زيد

جمعة علي الفنان الإماراتي نشر عبر حسابه على "انستجرام" فيديو قصير يجمعه مع زميله الفنان الإماراتي عبدالله زيد، وذلك بعد خروج الأخير من المستشفى وتجاوزه الأزمة الصحية التي مر بها في الأسابيع الماضية، الفنان جمعة علي ظهر في الفيديو مع كل من الفنان عبدالله زيد وكذلك الفنان والمخرج ساعد الجنيبي، والفنان والمنتج الإماراتي سعيد السعدي، وسعى الأول لطمأنة الجمهور على حالة زميله الصحية.

فقال جمعة علي في الفيديو: "اليوم نرغب في طمأنة الجمهور حول حالة الفنان عبدالله زيد الصحية، دائما يسألون عنك الشباب، اليوم نحن في زيارة خاصة له بحضور كل من الفنان ساعد الجنيبي وسعيد السعدي، والحمدلله عبدالله زيد بخير وبصحة وسلامة لا تشوف شر يا صديق العمر".

عبدالله زيد يوجه رسالة لمحبيه بعد خروجه من المستشفى

عبدالله زيد وجه كذلك رسالة لمحبيه من خلال الفيديو الذي نشره الفنان جمعة علي حيث شكر الجمهور على مساندته في المرحلة السابقة والدعاء له في محنته الصحية فقال عبدالله زيد: "كتر خيركم على دعواتكم الطيبة"، وكان الفنان الإماراتي قد واجه أزمة صحية في الفترة الماضية ونقل على إثرها إلى المستشفى، وظهر زميله الفنان جمعة علي عبر حسابه على "انستجرام" في فيديو كشف فيه تفاصيل الحالة الصحية لصديقه.

فقال جمعة علي: "صحة عبدالله زيد صارت أفضل ومر من المرحلة الحرجة، وما مر به هو عارض صحي يمر به كل انسان، وبعيدا عن الشائعات فحالته لم تكن نتيجة لقاح كورونا كما تردد، وشكرا للجميع، عبدالله زيد خلال أيام سوف يخرج من المستشفى، والزيارات له لا تزال ممنوعة".

"حامض حلو" آخر الأعمال التي جمعت عبدالله زيد وجمعة علي

عبدالله زيد وجمعة علي قدم الثنائي العديد من الأعمال الدرامية الناجحة خلال سنوات عملهما والتي كان آخرها مسلسل "حامض حلو"، والذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي، وحقق نجاحا كبيرا على المستوى الجماهيري بسبب طابعه الكوميدي، ويقدم عبدالله زيد دور "خاشع" بينما يقدم جمعة علي شخصية "ناشع"، وتدور احداث المسلسل في فترة السبعينيات، والعمل هو من تأليف عبدالله زيد الذي شارك كذلك مع جمعة علي في مسلسل "خاشع وناشع" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2020 بمشاركة مجموعة من النجوم من بينهم أحمد الأنصاري، وسلوى بخيت، وإبراهيم سالم، ومحمد سعيد.