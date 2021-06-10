تطورات الوضع الصحي لـ مرام البلوشي بعد أيام من إصابتها بجلطة

مرام البلوشي الفنانة الكويتية مازالت محل اهتمام عدد من جمهورها الذين يحاولون الاطمئنان على حالتها الصحية باستمرار، بعد دخولها العناية المركزة مؤخرًا، إثر إصابتها بجلطة في القلب.

تطورات الحالة الصحية لمرام البلوشي

مي البلوشي شقيقة مرام البلوشي حرصت على طمأنة الجمهور على حالة شقيقتها الصحية عبر مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على سناب شات، وأكدت أن شقيقتها باتت أفضل خلال الساعات الماضية، وتمنت أن تخرج قريبًا من المستشفى.

مي البلوشي قالت في الفيديو عن حالة شقيقتها: "حالتها أصبحت أحسن ونتمنى إنها تبقى أفضل وتطلع من المستشفى قريبًا.. حبيت أطمنكم بسبب اتصالاتكم ورسائلكم.. ما قصرتم"، ولاقى الفيديو انتشارًا واسعًا بين جمهور مرام البلوشي وتمنوا لها الشفاء العاجل ومغادرة المستشفى سريعًا طالما أن حالتها تتحسن.

ابنة شقيقة مرام البلوشي تزورها بعد تحسن حالتها

أما الفنانة سعاد سليمان المعروفة باسم سعودة، ابنة مي شقيقة الفنانة مرام البلوشي، فحرصت كذلك على زف أخبار جيدة لجمهور الفنانة الكويتية، بعد أن تم السماح لها بزيارتها والاطمئنان عليها عن قرب، حيث نشرت صورة عبر أحد حساباتها ظهرت فيها وهي مميكة بيد خالتها، وعلقت قائلة: "أمي التانية قرت عيني بشوفتج الحمد لله يارب.. ادعوا لها تطلع بالسلامة".

تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرضت لها مرام البلوشي

الجدير بالذكر أن الفنانة هند البلوشي قد تحدثت عن تفاصيل الحالة الصحية لشقيقتها مرام قبل يومين، وقالت في تعليق لها على حسابها بانستجرام: "حبايبي كل اللي يسألني على مرام الحمدلله استقرت حالتها، وتعادلت الإنزيمات، ويارب ما تحتاج قسطرة ثانية، شكراً لكم وعلى مشاعركم النبيلة، لا أراكم الله مكروه بغالي"، وكشفت هند البلوشي في عدة تصريحات لها إن ارتفاع الإنزيمات سبب لشقيقتها جلطة.

وقالت هند البلوشي في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي" إن شقيقتها مرام تعاني من إلتهاب في الرئة وعدة أزمات صحية أخرى، وأجرت مسحة فيروس كورونا وتمنت أن تتحسن حالتها ولا تحتاج إلى قسطرة جديدة، وذلك بعد أن أصيبت مرام البلوشي منذ عامين بذبحة صدرية تسببن بخضوعها لعملية جراحية لتركيب دعامة بالقلب أثناء تصوير مسلسل "دفعة القاهرة".

وذكرت هند البلوشي إن الإجهاد والضغط في العمل من أسباب أزمة شقيقتها الصحية، وقالت إنها شعرت بإعياء أثناء تصويرها أحد الأعمال قبل نقلها للمستشفى.