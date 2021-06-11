فيديو جومانا مراد تعلق على انتقادات صورها المرحة بعد وفاة ابنتها:"الحياة مستمرة ولازم أكون قوية"

جومانا مراد الفنانة السورية باتت حديث الجمهور بعد أن نشرت صورتها مع صديقتها الفنانة سوزان نجم الدين مؤخرًا عبر حسابها على انستجرام، عقب مرور 3 أشهر من وفاة ابنتها ديانا.

وبالرغم من حالة السعادة من قبل متابعي جومانا مراد بعدما نشرت صورها مع صديقتها، كونها تجاوزت أحزانها بعد وفاة ابنتها، إلا أن البعض انتقد ظهورها المبهج والمرح واعتبروا أنها لم تعد متأثرة بوفاة ابنتها، التي رحلت قبل 3 أشهر فقط.

جومانا مراد ترد على انتقادات صورها مع سوزان نجم الدين

جومانا مراد حرصت على الرد على تلك الانتقادات عبر لقاء مصور مع برنامج "ET بالعربي" حيث أكدت أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يعلمون أن الثياب الملونة ليست دليلا على تجاوز الأحزان، لافتة إلى أن الحياة سوف تستمر خاصة وأنها أم لطفلين آخرين، إضافة إلى وجود زوجها وأسرتها في حياتها.

وأضافت جومانا مراد: "أكيد في عالم كتير بتفهم وبتعرف إن الحزن مش بالثياب والحياة بتستمر وأنا ام لولدين وزوجي، وأكيد عندي مسؤوليات كبيرة ولازم أضل بصحتي ولازم أكون قوية عشان اقدر كمل مع ولادي وزوجي وأهلي والناس اللي بتحبني.. والحمد لله على كل شيء".

سوزان نجم الدين تصف حالة جومانا مراد بعد التعليقات السلبية

الفنانة سوزان نجم الدين كذلك علقت على الانتقادات التي واجتها صديقتها بسبب صورها معها، حيث أوضحت أنها بعدما قرأت العديد من التعليقات السلبية، بكت، وهو ما جعل سوزان تحاول تهدئتها وتؤكد لها أن أصحاب التعليقات السلبية الكثير منهم يحرص على إظهار العقد الشخصية على الآخرين.

وكانت جومانا مراد قد أنهت حدادها على ابنتها، وقررت العودة لممارسة حياتها بشكل طبيعي، ونشرت بعض صورها مع صديقتها الفنانة سوزان نجم الدين، بعد أحدث لقاء لهما، خلال تواجدهما في أحد المطاعم، وأشادت بصداقتهما وعلاقتهما الطيبة، فعلقت على الصور بقولها: "الاصدقاء الطيبين المحبين نعمة من الله، شكرا حبيبتي سوزان على طيبتك ومحبتك واحتوائك وعلى العزيمة واللمة والجمعة الحلوة والله يجمعك مع اولادك بأقرب وقت ويفرح قلبك فيهن متل ما بتفرحي قلوبنا دايما".

جومانا مراد تتجاوز أحزانها بعد رحيل ابنتها ديانا

من جانبها أعادت سوزان نجم الدين نشر تلك الصور عبر حسابها وعلقت قائلة: "انتِ أحلى أخت وصديقة بالدنيا كلا ياجوجو نورتوني وشرفتوني انتِ وهالعيلة الحلوة اللي بحبا كتير الله يحميكن ولايحرمنا هاللمة الحلوة أبداً يا حبيبتي".

وكانت جومانا مراد قد أبكت الجمهور في شهر مارس الماضي بوفاة ابنتها ونشرت صورة الطفلة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وعلقت قائلة: "الحمد لله على كل حال.. لله ما أعطى ولله ما أخذ وإنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو، إن شاء الله تكوني شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب أمك وأبوكي.. فراقك صعب ومؤلم بس أكيد انتي بمكان أحسن بكتير.. يارب ألهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا، لا اعتراض على حكمك يارب والحمد لله على كل حال، وانتي طير من طيور الجنة يا أمي".