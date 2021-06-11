فيديو الإعلان الأول لمسرحية شريهان الجديدة "كوكو شانيل"

شريهان الفنانة المصرية يبدو أن عودتها للتمثيل باتت قريبة جدًا بعدما طرحت منصة شاهد VIP البرومو الرسمي الأول لمسرحيتها "كوكو شانيل" مساء اليوم الخميس، وهو العمل الذي أكدت الفنانة الشهيرة من قبل أنها بذلت فيه مجهودا كبيرا وتمنت أن ينال إعجاب الجمهور.

الإعلان الأول لمسرحية "كوكو شانيل"

منصة شاهد طرحت قبل ساعات قليلة البرومو الرسمي الأول لمسرحية "كوكو شانيل" التي تعود بها النجمة المصرية الاستعراضية شريهان إلى التمثيل مجددًا بعد غياب دام أكثر من 17 عامًا.

ويعتبر ذلك هو الإعلان الترويجي الأول للمسرحية التي قامت النجمة المصرية بتصويرها قبل فترة استعدادًا لعرضها قريبًا عبر منصة شاهد، وبرعاية هيئة الترفيه، وظهرت شريهان في الإعلان وهي تؤدي دور مصممة الأزياء الفرنسية الشهيرة كوكو شانيل.

كيف ستظهر شريهان في مسرحية "كوكو شانيل"؟

وخطفت شريهان الأنظار بعد ظهورها في بعض مشاهد المسرحية وهي تقوم بتنسيق بعض قطع الملابس والإكسسوارات، إضافة إلى تسليطها الضوء على حالة التوتر التي عاشتها مصممة الأزياء العالمية، من خلال لقطات استعراضية، وأغنية تقول كلماتها: "ولا عاش ولا كان اللي مايحبش المكان"، وبالرغم من أن منصة شاهد لم تكشف عن موعد عرض المسرحية حتى الآن، إلا أن الجمهور اعتبر الكشف عن البرومو الأول بمثابة إعلان عن مدى قرب عرض العمل المنتظر.

تفاصيل عودة شريهان للتمثيل

وكانت شريهان قد أعلنت عودتها للفن والأضواء منذ سنوات في حفل كبير، إلا انها تراجعت لتعلن تقديم مشروع مسرحي جديد مع شركة "العدل" يقضي بانتاج ما يقارب من 13 عرضا مسرحيا مع عدد من الكتاب والمخرجين، لكن المشروع لم ينفذ أيضاً وأعلنت الشركة المنتجة منذ عامين عن الاستقرار على 6 مسرحيات فقط، قبل أن يتردد أنها صورت 4 مسرحيات فقط، حول شخصيات نسائية مؤثرة تاريخياً، وعلى رأسها عرض مسرحي عن "كوكو شانيل" أيقونة الموضة.

وانتظر الجمهور كثيراً عودة شريهان إلى المسرح وإلى الأعمال الاستعراضية والتمثيلية، بعد تأجيل العرض المسرحي لسنوات منذ إعلان عودتها بعد غياب ما يقارب 17 عاما عن الأضواء، وعادت شريهان مؤخراً في موسم رمضان الماضي من خلال حملة إعلانية فدمت بها لوحات استعراضية ولاقت صدى كبيرا لدى جمهورها، وهو ما مهد لعودتها مجدداً من خلال عرض مسرحيتها على تطبيق شاهد VIP.