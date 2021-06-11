فيديو إيمي سمير غانم تزور مقبرة والدها الراحل في الأسبوع الثالث لوفاته وتواصل الدعاء له

حرصت أسرة الفنان الراحل سمير غانم على زيارة مقبرته من أجل قراءة القرآن والدعاء له في الأسبوع الثالث لوفاته، حيث انتشرت عدة صور لشقيقه وشقيقته خلال دخولهم وخروجهم من مقابر الأسرة بمدينة نصر.

أسرة سمير غانم في زيارة جديدة بمقبرته

كما نشرت الفنانة إيمي سمير غانم عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، مقطع فيديو من داخل المقابر، خلال أحدث زياراتها لوالدها الفنان الراحل، حيث سلطت الضوء على الزهور والنباتات الموجودة بالمقبرة، إضافة إلى تركيزها على اللوحة الرخامية التي تحمل اسم والدها الراحل.

إيمي سمير غانم تواصل الدعاء لوالدها الراحل

ودعت إيمي سمير غانم لوالدها بالرحمة في تعليقها على الفيديو وقالت: "الله يرحمك ويغفر لك يا رب"، ولاقى الفيديو الذي نشرته الفنانة المصرية، تفاعل عدد من متابعيها الذين تمنوا الرحمة لوالدها والشفاء العاجل لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز.

وكانت إيمي سمير غانم قد نشرت مؤخرا عبر حسابها على انستجرام صورة لوالدها الراحل مع شخصيته الشهيرة "فطوطة"، تحدثت من خلالها عن بعض صفات والدها وطريقته في التعامل مع من حوله، وأنه كان شخص طيب القلب لا يتعمد إيذاء او جرح مشاعر من حوله مهما كانت الظروف، حتى في الأوقات التي تعرض فيها للظلم من قبل البعض كان يتنازل عن حقه ويسامح، وأكدت إيمي سمير غانم أن جميع من عمل مع والدها يعرف حقيقة شخصيته وطيبته.

إيمي سمير غانم تعبر عن افتقادها لوالدها

فكتبت ابنة الفنان سمير غانم: "يا حبيبي بحبك يا أطيب راجل في العالم ربنا يرحمك يا بابي وتكون في الجنة إن شاء الله على قد طيبتك وقلبك الأبيض ربنا يغفر لك، ويطمنا عليك وتكون سعيد ومرتاح زي ما دايما كنت بتخلينا مبسوطين وعمرك ما زعلت حد، حتى اللي كان يجي عليك كنت بتسامحه في وقتها وعمرك ما كلمت حد بطريقة وحشة ابدا ابدا، دايما شايل هم كل اللي حواليك وحتى اللي بيشتغلوا معاك واحد واحد عارفين جمال شخصيتك وطيبتك".

إيمي سمير غانم أكدت كذلك أن طريقة تربية والدها لها ولشقيقتها دنيا امتازت بالعاطفة والطيبة، حيث أنه كان دائما يتعامل معهما بطريقة هادئة، كما عبرت عن مدى شوقها له وتمنت أن تراه مرة أخرى، فكتبت إيمي سمير غانم: "أنا ودنيا عمره ما زعق لينا ولا كلمنا بطريقه تخوف حتي واحنا اطفال (راجل طيب طيب طيب اوي) يارب اشوفك تاني ..اللَّهُمَّ إِنَّ سمير ابن فتحيه فِي ذِمَّتِكَ، وحَبْلِ جِوَارِكَ، فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ القَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ، وأَنْتَ أهْلُ الوَفَاءِ والحَقِّ، فاغْفِرْ لَهُ، وارْحَمْهُ، إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ، اللهم اجعل في قبره بهجه و سرور يارب".

