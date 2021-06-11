هاني عادل يتغزل بديامان بو عبود والشرنوبي يحتفل بزوجته..صور نجوم يستعرضون رومانسيتهم مع شركاء حياتهم

استعرض عدد من النجوم خلال الساعات الماضية رومانسيتهم مع شركاء حياتهم عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وتغزلوا بهم في رسائلهم المميزة وعبروا عن مدى سعادتهم بارتباطهم بهم.

هاني عادل

وكان من بين هؤلاء النجم المصري هاني عادل الذي عبر عن مدى سعادته بارتباطه بالفنانة اللبنانية ديامان بو عبود، حيث نشر صورة لهما من زفافهما عبر حسابه على انستجرام، وتغزل بها وقال: "هدية ربنا.. دايموند القلب اللي اتعلمت منها كتير واللي خلت كل حاجة في الحياة بتحصل لها معنى.. في واحد صاحبنا قال لنا يوم فرحنا ماشوفتش حد صلح قلب حد زي ما انتي صلحتي قلب هاني.. مشتاق لك يا حب".

من جانبها ردت ديامان بو عبود على رومانسية زوجها وكتبت في تعليقها: "يا عمري وروحي وقلبي يا كل الحب، انت الدني كلها انت اللي صلّحت الحياة وصرت انت الحياة ونبض القلب انت الفرح وكل النور، بحبك ومشتاقتلك قد الدني، انت هدية ربنا هاني الغالي وأغلى حب".

محمد الشرنوبي

الفنان محمد الشرنوبي تغزل بزوجته الفنانة راندا رياض بعد مرور عام على زواجهما، ونشر مجموعة صور لهما عبر حسابه على انستجرام، وعلق قائلًا: "أول سنة تعدي علينا مع بعض في بيت واحد، وتاني سنة تقريباً لينا مع بعض.. عايز اقول لك حاجات كتير اوي، لا يمكن تكفي اقولها لك هنا".

وأضاف: "بس بجد حاسس ان قلبي وعقلي اختاروا صح واكتشفت انك اجدع واطيب واحن بنت في الدنيا.. ربنا يخليكي ليا ويبعد عننا كل شر، بحبك يا راندا.. كل سنة واحنا مع بعض دايماً ان شاء الله".

من جانبها علقت راندا رياض على رومانسيتها مع زوجها وقالت: "لقد مر 365 يومًا من الاستيقاظ بجانبك كل يوم، أشكر الله على وجودك في حياتي كل صباح، ومرت سنتان من حبك وأنا أحبك أكثر في كل لحظة، ذكرى سعيدة حبيبي".

أحمد الفيشاوي

الفنان المصري أحمد الفيشاوي دائمًا ما يشارك الجمهور بصوره الرومانسية مع زوجته نادية الكامل، وكان أحدثها بالأمس، عندما احتفل بمرور 3 سنوات على زواجهما، حيث نشر صورهما على انستجرام وعلق قائلًا: "3 سنين جواز دي معجزة يا نادية.. بحبك حب جنون.. كل سنة وانتي طيبة اوي".

محمد عطية

الفنان محمد عطية نشر كذلك صور جديدة مع خطيبته ميرنا الهلباوي في الساعات الماضية وعلق قائلًا: "الحلو حياتي وروحي وأقول له إيه.. إن قلت بحبه الحب شوية عليه"، لتعلق خطيبته على رسالة الغزل بها وتقول: "بحبك جدًا".