وقف أمام والدته ليلى مراد ليتزوج سعاد حسني..أزمات في حياة زكي فطين عبد الوهاب بعد إصابته بورم في المخ

زكي فطين عبد الوهاب الفنان المصري صدم الجمهور بالأمس بعد الإعلان عن إصابته بورم في المخ في مرحلته الرابعة، وذلك بعد مرور حوالي عام ونصف على شفائه من مرض سرطان الرئة.

وحرص عدد من الجمهور على دعم الفنان المصري والدعاء له بالشفاء، كما استعاد البعض تفاصيل أبرز الأزمات التي مر بها زكي فطين عبد الوهاب على مدار حياته وكان من بينها أزمة مرضه المستمرة منذ أكثر من عامين.

مرض زكي فطين عبد الوهاب

وكان نجل المخرج الراحل فطين عبد الوهاب والفنانة ليلى مراد؛ قد صدم الجميع في شهر مايو عام 2019، بإعلانه إصابته بمرض سرطان الرئة، لكنه أكد وقتها في تصريحات إعلامية على تحليه بمعنويات قوية وعدم خوفه من هذا المرض الخبيث، حيث شارك المتابعين حينها عبر الفيسبوك، بصورة له ظهر فيها وهو حليق الرأس مشيرًا إلى أن ذلك ليس الـ"نيو لوك" الجديد له، إنما جراء خضوعه للعلاج من السرطان، فعلق قائلا: "أصدقائي الأعزاء دي صورتي، دي مش نيولوك ولا حاجة، أنا اكتشفت إني عندي سرطان بالرئة من شهر بس، أنا تمام وبتعالج"، وذلك قبل أن يعلن تعافيه وشفائه من المرض في شهر نوفمبر من العام نفسه.

ولم يكد زكي فطين عبد الوهاب ينعم بشفائه من مرض سرطان الرئة، إلا وأعلن بالأمس عن إصابته بورم في المخ في المرحلة الرابعة وكتب عبر حسابه على فيسبوك: "أصدقائي الأعزاء، عملت التحاليل والأشعة المطلوبة، واكتشفت للأسف إني عندي ورم في المخ من الدرجة الرابعة، أسف أني مش هرد على تليفونات، ادعوا لي بالشفاء".

هجوم حاد على زكي فطين عبد الوهاب بسبب زملائه

الفنان زكي فطين عبد الوهاب تعرض كذلك خلال الفترة الأخيرة لهجوم حاد من الجمهور بسبب إبداء رأيه في 3 من أبرز نجوم الوسط الفني، ومنهم الموسيقار عمر خيرت، حيث كتب عنه: "أصدقائي الأعزاء، مع احترامي الشديد وتقديري للموسيقار عمر خيرت وحفلاته، أرى أن عليه الخروج من عباءة تيمة موسيقى ليلة القبض على فاطمة.. تكرار فتكرار ما بعده تكرار".

وسبق ووجه فطين عبد الوهاب انتقاداته للفنان عادل إمام، قائلا: "سؤال من غير شتيمة لو سمحتوا، هو عادل إمام الملقب بالزعيم، عمل إيه فى السنوات الأخيرة؟، غير نفس الشخصية، نفس الدور، نفس الإيفيه"، كما هاجم الفنان عمرو دياب وقال: "أنا عارف إن فى ناس هتزعل من الكلام اللي هقوله، لكن بعد الهجوم الشرس على أغاني وموسيقى المهرجانات، نفسى أفهم عمرو دياب الملقب بالهضبة، بمناسبة إيه؟"، وهو ما عرضه للهجوم الحاد من قبل الجمهور.

أزمة زواج سعاد حسني وزكي فطين عبد الوهاب

الفنان المصري كشف في أكثر من لقاء عن الأزمة التي عاشها عندما قرر الزواج من الفنانة الراحلة سعاد حسني، حينما كان طالبا في معهد السينما وكانت دوت الخليج نجمة كبيرة وقتها، وأكد أن والدته الفنانة ليلى مراد وقتها كانت معترضة على تلك الزيجة إلا أن زكي تمسك وتزوج من الفنانة الراحلة وسرعان ما انفصلا بعد حوالي 6 أشهر.

وأكد زكى فطين عبد الوهاب في العديد من اللقاءات التلفزيونية أنه فاجئ والدته بطلب الزواج من الفنانة سعاد حسني، فاندهشت من هذا الطلب ورفضت رغم حبها لسعاد حسني، وكان السبب فقط في اعتراضها بسبب فارق العمر، كما لفت إلى أنه حزن بعد انفصاله عن السندريلا، إلا أنهما ظلا أصدقاء.

أزمة مادية بسبب المرض

زكي فطين عبد الوهاب كشف كذلك تزامنًا مع أزمة مرضه وإصابته بالسرطان، أنه تعرض لأزمة مالية حيث قرر بيع سيارته الخاصة للإنفاق على العلاج من مرض السرطان، وأضاف في لقاءات مختلفة أنه بسبب تلقي العلاج والظروف المادية الصعبة قرر بيع سيارته الخاصة، وتابع: "قام البعض بتأويل هذا الأمر لأكثر من معنى.. وهذا الأمر أغضبني كثيرا خاصة أن هذا ليس عيبا وهو ما حدث بالفعل".