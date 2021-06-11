نيللي كريم تخطف الأنظار وتتصدر الترند بصورها مع محمد صلاح : "بنحبك"

نيللي كريم النجمة المصرية أصبحت حديث قطاع كبير من الجمهور وتصدرت ترند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مقابلتها لنجم كرة القدم العالمية محمد صلاح خلال قضائهما إجازة الصيف في العلمين بمصر.

نيللي كريم تلتقي محمد صلاح في مصر

نيللي كريم نشرت عبر حسابها على انستجرام عدة صور جمعتها بمحمد صلاح نجم نادي ليفربول والمنتخب المصري، خلال تواجدهما في أحد أماكن السهر بالعلمين، وعلقت قائلة: "بنحبك".

ولاقت الصور التي نشرتها نيللي كريم تفاعل قطاع كبير من جمهورها وزملائها بالوسط الفني، الذين عبروا عن مدى إعجابهم بالصور، ومن بينهم الفنانة التونسية لطيفة ومصطفى درويش والمطربة إيناس عز الدين وغيرهم.

نجوم سبقوا نيللي كريم في التقاط الصور مع محمد صلاح

ولم تكن نيللي كريم دوت الخليج الأولى بين المشاهير الذين نشروا صورهم مع محمد صلاح عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما التقوا به في العلمين، وسبقها كل من ديانا هشام التي احتفت بظهورها مع نجم ليفربول فكتبت تعليقا قالت فيه: "مع الأسطورة محمد صلاح فخر العرب"، وقد تفاعل العديد من زملائها في الوسط الفني مع صورتها حيث علقت كل من الفنانة آيتن عامر، ومايان السيد، وآية عبدالله، ومجدي البحيري.

محمد صلاح يقضي إجازته في مصر

كما ظهر صلاح بصورة مع الإعلامية شيماء صابر زوجة لاعب الكرة المصري رامي صبري، التي قامت بنشر الصورة التي جمعتها مع صلاح عبر حسابها على "انستجرام" فكتبت: "مع الأعظم والأكثر تواضعا الأسطورة محمد صلاح"، النجم المصري نشر أيضا أكثر من صورة تجمعه مع زملائه في المنتخب وكان من بينهم لاعبي نادي بيراميدز عمر جابر، ونبيل دونجا، كما نشر محمد صلاح صورة عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" أثناء إجازته مع شقيقه.

يذكر أن محمد صلاح قد أحرز 22 هدفا خلال الموسم الماضي، كما نجح في صناعة 5 تمريرات حاسمة في ما يقارب 37 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، كما أحرز العديد من الأهداف في دوري أبطال أوروبا هذا العام.