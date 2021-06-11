الصور الأولى من عقد قران محمد فراج وبسنت شوقي

محمد فراج النجم المصري انتشرت له بعض الصور في الساعات الأخيرة مع زوجته الفنانة بسنت شوقي، وذلك بعد عقد قرانهما الذي أقيم في إحدى فنادق العاصمة المصرية القاهرة، بحضور مجموعة من الأصدقاء والمقربين من العروسين .

أول صور لمحمد فراج وبسنت شوقي في عقد قرانهما

انتشرت بعض الصور من حفل عقد قران الفنان محمد فراج على الفنانة بسنت شوقي، حيث نشر بعض المقربين من العروسين عبر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من صورة للثنائي أثناء جلسة التصوير التي خضعا لها بمناسبة عقد قرانهما، وظهر محمد فراج بالبدلة بدون ربطة عنق، بينما ارتدت بسنت شوقي فستان أبيض، وتفاعل العديد من مستخدمي الوسائل التواصل الاجتماعي مع الصور الأولى للعروسين وتم تداولها بشكل واسع.

صور رومانسية لمحمد فراج وبسنت شوقي في عقد قرانهما

محمد فراج ظهر في جلسة التصوير كذلك وهو يقبل زوجته الفنانة بسنت شوقي، ومن المتوقع أن يبدأ حفل زفاف الثنائي خلال الساعات القادمة حيث انتشرت بعض الصور من المكان الذي سوف يقام فيه الحفل، وكان تم تداول فيديو للفنان المصري مع بسنت شوقي قبل عقد القران وثق لحظة استعداد الاخيرة لزفافها، ووضعها للمكياج، وظهر فراج بجوارها ممسكًا بطبلة ويقوم بالعزف بشكل عشوائي على أنغام أحد الأغاني الشعبية، وقامت دوت الخليج بالتمايل والرقص مع الأغنية، وقدم العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي التهاني لهم.

حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي يقام بعد سلسلة من التأجيلات

حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي يقام الليلة بعد سلسلة من التأجيلات وذلك بسبب انشغال الفنان المصري بتصوير مسلسل "لعبة نيوتن" وحرصه على عدم التخلي عن لحيته الطويلة من أجل الزفاف لالتزامه بالدور، وبعدها انشغل كذلك في تصوير مسلسل "ضد الكسر" مع الفنانة نيللي كريم، إضافة إلى ظروف انتشار فيروس كورونا وإصابته وخطيبته به منذ أشهر قليلة.

بسنت شوقي كشفت عن تفاصيل قصة حبها مع محمد فراج في لقاء سابق وقالت إنها تعرفت عليه في حفل عيد ميلاد صديق مشترك بينهما وبعدها تعاونا سويا في مسلسل "تحت السيطرة" وأعلنت الخطبة رسميًا في كواليس مهرجان الجونة عام 2019.

يذكر أن محمد فراج قد حقق نجاحا كبيرا بسبب دورها في مسلسل "لعبة نيوتن" الذي عرض في رمضان الماضي، وشارك في بطولة العمل كل من النجمة منى زكي والفنان محمد ممدوح وسيد رجب وآدم الشرقاوي ومايان السيد وغيرهم، ومن إخراج تامر محسن.