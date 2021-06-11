فيديو وصور مرحة ترصد الاستعدادات النهائية لحفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي .. شاهدوا

محمد فراج الفنان المصري يستعد بعقد قرانه والاحتفال بزفافه مساء اليوم الجمعة، على الفنانة الشابة بسنت شوقي بعد خطوبة دامت لسنوات طويلة، وحرص عدد من المقربين منهم على تداول أحدث صور الثنائي التي التقطت خلال استعداداتهما لحفل زفافهما الذي من المقرر إقامته في احد فنادق القاهرة بحضور المقربين منهما.

صور محمد فراج وبسنت شوقي قبل ساعات من زفافهما

وكانت إحدى خبيرات التجميل قد نشرت أحدث صور الفنانة بسنت شوقي، قبل ساعات من زفافها، وظهرت بسنت شوقي في الصورة بدون ماكياج داخل غرفتها بالفندق، خلال الاستعدادات الأخيرة لحفل زفافها على الفنان محمد فراج.

فيديو طريف لمحمد فراج مع بسنت شوقي قبل الزفاف

كما انتشرت قبل قليل أحد الفيديوهات التي وثقت لحظة استعداد بسنت شوقي لزفافها، ووضعها للمكياج، وظهر فراج بجوارها ممسكًا بطبلة ويقوم بالعزف بشكل عشوائي على أنغام أحد الأغاني الشعبية، وقامت دوت الخليج بالتمايل والرقص مع الأغنية، ونال الفيديو انتشارا واسعًا بين متابعي كل منهما، الذين هنأوهم بزفافهم الذي يقام الليلة أخيرًا بعد سلسلة من التأجيلات.

وكانت بسنت شوقي قد كشفت عن تفاصيل قصة حبها مع محمد فراج في لقاء سابق وقالت إنها تعرفت عليه في حفل عيد ميلاد صديق مشترك بينهما وبعدها تعاونا سويا في مسلسل "تحت السيطرة" وأعلنت الخطبة رسميًا في كواليس مهرجان الجونة عام 2019، وكان من المنتظر إتمام الزفاف خلال شهور قليلة إلا أنه تم تأجيله أكثر من مرة.

سبب تأجيل حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي

وكان حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي قد تم تأجيله عدة مرات، لانشغال الفنان المصري بتصوير مسلسل "لعبة نيوتن" وحرصه على عدم التخلي عن لحيته الطويلة من أجل الزفاف لالتزامه بالدور، وبعدها انشغل كذلك في تصوير مسلسل "ضد الكسر" مع الفنانة نيللي كريم، إضافة إلى ظروف انتشار فيروس كورونا وإصابته وخطيبته به منذ أشهر قليلة.

ويأتي زواج محمد فراج وبسنت شوقي بعد النجاح الكبير الذي حققه الأول عقب عرض مسلسل "لعبة نيوتن" في رمضان الماضي، والذي قدم فيه دور "مؤنس"، وشارك في بطولته مع النجمة منى زكي والفنان محمد ممدوح وسيد رجب وآدم الشرقاوي ومايان السيد وغيرهم، ومن إخراج تامر محسن.