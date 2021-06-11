حريق هائل بمنزل أسرة الفنانة بثينة الرئيسي وفيديو يوثق الحادث بالتفصيل

بثينة الرئيسي كشفت عن الحريق الذي وقع في منزل أسرتها في الساعات الماضية ونتج عنه احتراق بعض الأماكن داخل المنزل، كما أوضحت الفنانة الكويتية الأسباب التي أدت لوقوع هذا الحريق.

حريق هائل في منزل أسرة الفنانة بثينة الرئيسي

بثينة الرئيسي نشرت عبر حسابها على "سناب شات" فيديو كشفت فيه آثار الحريق الهائل الذي وقع في منزل أسرتها التي نجت منه لكن بعدما تسبب في احتراق أجزاء من المنزل وكذلك بعض الأجهزة الكهربائية التي كانت به، حيث أوضحت الفنانة الكويتية أن ماس كهربائي كان السبب في الحريق الذي بدأ من جهاز التلفزيون ثم انتقل للمكيف، كما أشارت بثينة الرئيسي أن تفاصيل الحادث كانت مروعة حسب ما أكدت لها والدتها.

فقالت بثينة الرئيسي : "لا حول ولا قوة إلا بالله، قد قالت لي والدتي أن هذا المشهد لا يعبر عن شيء مما حدث وتحديدا بعدما وقع ماس كهربائي في التلفزيون وتسبب في الحريق الذي انتقل إلى المكيف الذي يوجد فوقه"، كما علقت على الفيديو الذي نشرته فكتبت: "قلبي متقطع بس اتخيل لا سمح الله صار شيء بأهلي ربي لطف فيهم".

بثينة الرئيسي تحذر متابعيها بعد حريق منزل أسرتها

بثينة الرئيسي أكدت أن آثار الحريق أمتدت للعديد من الأماكن في المنزل، وأن أسرتها تحاول لإزالة ما حدث فقالت: "آثار الحريق بات تسيطر على المنزل بشكل كامل، وقد تواصلنا مع شركة من أجل إزالة ما حدث"، بثينة الرئيسي طلبت من متابعيها الحذر بشكل مستمر من الكهرباء خصوصا مع ارتفاع دراجات الحرارة التي قد تؤدي إلى وقوع ماس يتسبب في حريق داخل المنزل، وأشادت الفنانة الكويتية بالدفاع المدني الذي وصل في الوقت المناسب وساعد على إخماد الحريق بشكل سريع، بثينة الرئيسي أشارت كذلك أنها لم تكن تنوي نشر أي تفاصيل عن الحريق لكن كان لديها رغبة في تحذير متابعيها وعدم تكرار تجربتها مع أحد منهم.

آخر الأعمال التي شاركت فيها الفنانة بثينة الرئيسي

بثينة الرئيسي قد شاركت في شهر رمضان الماضي في أكثر من عمل من بينها مسلسل "أنا أحبك بعد" الذي عرض على أكثر من قناة عربية، وشارك في بطولته كل من الفنان فهد العبدالمحسن، وحسين المهدي، وميس قمر، ومحمد الرمضان، والعمل من تأليف مريم الهاجري، وإخراج خالد جمال، كما شاركت كذلك الفنانة الكويتية في بطولة مسلسل "الناموس" مع كل من محمد المنصور، وهيفاء عادل، وجاسم النبهان، وخالد أمين، وفيصل العميري، وعبير أحمد، والعمل من تأليف محمد أنور محمد، وإخراج جاسم المهنا.