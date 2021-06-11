فيديو نادين الراسي تكشف أسباب تأجيل زواجها الثالث وتتغزل بخطيبها:"رممني وحببني بحالي"

نادين الراسي الفنانة اللبنانية تحدثت عن علاقتها بخطيبها مجد وسبب تأخر الاحتفال بزواجها الثالث حتى الآن، وعن أزمته القضائية من أجل عودة أبنائها للعيش معها، وذلك خلال لقاء في برنامج "ET بالعربي".

سبب تأجيل زواج نادين الراسي

نادين الراسي أكدت أن زواجها من خطيبها مجد كان من المقرر أن يحتفلان به في شهر مايو الماضي، إلا أنه تم تأجيله بسبب ظروف فيروس كورونا، إضافة إلى عدم انتهاء أزمتها القضائية من أجل ضم أبنائها، لافتة إلى أن هذا هو الموضوع الأهم بالنسبة لها.

الفنانة اللبنانية كشفت أنها بمجرد الانتهاء من أزمتها القضائية وعودة الأمور لطبيعتها سوف تتزوج سريعًا من خطيبها مجد، وأوضحت أنها تحرص على رؤية أبنائها من فترة لأخرى، وأن علاقتها بهم جيدة، لكنها لن تهدأ أو تعود لمواصلة حياتها إلا عندما يكونون معها بالفعل.

نادين الراسي تتغزل بخطيبها

نادين حرصت كذلك على الإشادة بخطيبها وعلاقتها به، وأكدت أنه قام بتغيير العديد من الأشياء فيها، خاصة وأنه ظهر لها في وقت كانت محطمة به، وأضافت: "مجد غير حاجات كتير وحب نادين الإنسانة، وحببني بحالي وجالي بوقت كنت مدمرة ورمم فيا حاجات كتير منها إيماني إني أقدر أكمل".

وتابعت نادين الراسي وأوضحت أنها عانت كثيرًا خلال الفترة الماضية ووصلت لمرحلة أصبحت لا تحب نفسها فيها، وكانت لا تهتم سوى بأراء الناس، إضافة إلى إيذائها لنفسها من خلال بعض التصرفات، واستطردت: "كان في غباء بمحل وتدهور بمحل وخربت الدنيا فوق راسي، يمكن ما كان في إنسان يحبني صح ويحببني بحالي وقتها.. أنا اذيت نفسي".

نادين الراسي ترد على انتقادات الجمهور

وكانت نادين الراسي قد ردت من قبل على الهجوم المتواصل عليها من قبل البعض وتحديدا بسبب ارتباطها برجل أصغر منها سنا، الأمر الذي اعتبرته النجمة اللبنانية أمر لا يعني الكثيرين وأنها خلال الفترة الماضية كانت تحاول دائما أن ترد بشكل مستمر على هذه الانتقادات من أجل أن توضح موقفها لكنها قررت عدم تبرير أفعالها وأنها ليست مذنبة لكي تفعل هذا فقالت: "لا تستطيع أن ترضى كل الناس، في الماضي سعيت لتبرير هذا الموقف بشكل مستمر، لكن التبرير يظهر أنك ارتكبت شيء ليس من حقك، بل وأنت أيضا مذنب لذلك، جاء قراري بعد تفكير في هذا الأمر فلن ألتفت لهذا الهجوم بأي شكل وهناك نجمات تزوجن من أشخاص أصغر منهن سنا، جينيفر لوبيز ليست أفضل مني".

الفنانة اللبنانية كانت قد عاشت تجربتين زواج، الثانية كانت من الممثل اللبناني جيسكار أبي نادر والتي انتهت بصراع في المحاكم على قصة حضانة الأطفال.