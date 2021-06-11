زفة على الدراجة ورقصة خاطفة وبكاء..صور وفيديوهات عقد قران محمد فراج وبسنت شوقي

عقد قران محمد فراج وبسنت شوقي الذي أقيم في الساعات الماضية حضره العديد من نجوم الوسط الفني، كما شهد الحفل العديد من الاحتفالات المميزة من قبل العروسين بعدما رقصا على أكثر من أغنية، وعقب عقد القران أقيم حفل ثاني للعروسين.

حضور كبير لنجوم الوسط الفني في حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي

عقد قران الفنان المصري محمد فراج والفنانة بسنت شوقي شهد حضورا كبيرا من قبل نجوم الوسط الفني الذين التقطت لهم العديد من الصور أثناء عقد القران، وكان من بينهم النجم أحمد حلمي، ويوسف الشريف، وإنجي علاء، وهنا شيحة، وريهام عبدالغفور وزوجها، وسيد رجب، ومحمد مكاوي، ومنى زكي، وعلا رشدي، وأحمد داوود.

ودخل محمد فراج مع بسنت شوقي إلى المكان المجهز لعقد القران بشكل مختلف، حيث وصل الثنائي على متن دراجة قادها محمد فراج على أنغام ديو "حاجة غريبة" الذي جمع كل من الفنانة شادية وعبدالحليم حافظ في فيلم "معبودة الجماهير"، وعقب وصول العروسين قاما بالرقص بشكل أبهر زملائهما والنجوم الذين حضروا الحفل.

بكاء بسنت شوقي في عقد القران على محمد فراج

بسنت شوقي ظهرت وهي ترتدي الحجاب أثناء لحظة عقد القران كما أنها لم تتمالك دموعها وبكت أمام الحضور، الذين حاول بعضهم مساندتها وتقديم التهاني لها، وعقب عقد القران أقيم حفل مصغر جمع الأصدقاء والمقربين من العروسين، وظهرت فيه الفنانة بسنت شوقي بفستان ثاني، كما ظهر محمد فراج بملابس تناسب الاجواء الصيفية حيث لم يرتدي بدلة لحفل الزفاف، ورقص كل من بسنت شوقي ومحمد فراج في الحفل الثاني وسط احتفال كبير من زملائهما الذين نشر العديد منهم أكثر من صورة لحفل الزفاف وقدموا التهاني لهما.

جلسة تصوير تخطف الانظار لمحمد فراج وبسنت شوقي في عقد قرانهما

محمد فراج ظهر وهو يقبل زوجته الفنانة بسنت شوقي في جلسة التصوير التي تم تنفيذها قبل عقد القران، وانتشرت الصور بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وظهر محمد فراج بالبدلة بدون ربطة عنق، بينما ارتدت بسنت شوقي فستانا أبيضا، وتفاعل العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي مع الصور الأولى للعروسين وتم تداولها بشكل واسع.

وتم تداول فيديو للفنان المصري مع بسنت شوقي قبل عقد القران وثق لحظة استعداد الاخيرة لزفافها، ووضعها للمكياج وظهر فراج بجوارها ممسكًا بطبلة ويقوم بالعزف بشكل عشوائي على أنغام أحد الأغاني الشعبية، وقامت دوت الخليج بالتمايل والرقص مع الأغنية، وقدم العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي التهاني للثنائي.