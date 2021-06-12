رامي رضوان يوضح تطورات الوضع الصحي لـ دلال عبدالعزيز برسالة تثير القلق

رامي رضوان كشف عن تطورات الوضع الصحي للفنانة دلال عبدالعزيز في الأيام الأخيرة، حيث أوضح الإعلامي المصري أن حالة الفنانة الكبيرة لا تزال بحاجة إلى الدعاء.

رامي رضوان عن حالة دلال عبدالعزيز: "غير مستقرة"

رامي رضوان نشر عبر حسابه على "انستجرام" رسالة جديدة كشف من خلالها عن تطورات الوضع الصحي للفنانة دلال عبدالعزيز خلال هذه الأيام، حيث تحدث رامي رضوان على آلاف الرسائل التي تصل إليه بشكل مستمر من أجل الاطمئنان على الوضع الصحي للفنانة دلال عبدالعزيز.

رامي رضوان أكد أن الفنانة المصرية لا تزال حالتها غير مستقرة وأنها في حاجة للدعاء من أجل أن يتمم الله شفائها على خير فكتب رامي رضوان: "وردتني آلاف الرسائل من محبي حماتي الغالية ا.دلال عبد العزيز يودون الاطمئنان عليها، لازالت الأمور غير مستقرة ودعاء حضراتكم يساندنا جميعا ويزيد من أملنا في الله سبحانه وتعالى بأن يتم شفائها على خير قريبا يا رب".

رامي رضوان: "أرجوكم أن تستمروا في الدعاء لدلال عبدالعزيز"

رامي رضوان طلب من متابعيه وكل محبي الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز الاستمرار في الدعاء لها خلال هذه الفترة، حيث أنها لا تزال في حاجة ماسة للدعاء من أجل تجاوز هذا الوضع الصحي الصعب فكتب: "أرجوكم أن تستمروا في الدعاء لها ولكل مريض بالشفاء العاجل".

وعلق العديد من النجوم على ما نشره الإعلامي رامي رضوان وكان من بينهم الفنان عمرو وهبة الذي كتب: "إن شاء الله قريب جداً تخف وتتطمنوا عليها"، بينما كتبت الموسيقية نسمة عبدالعزيز: "اللهم اشفها وعافها واعفو عنها والبسها لباس الصحه والعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين".

دلال عبدالعزيز لا تزال تتواجد في المستشفى ولم يتم تحديد موعد لخروجها، وأن حالتها الصحية تشهد تحسنا خلال هذه الفترة لكنه ليس بالشكل المطلوب حيث تتحرك في الغرفة باستعمال كرسي متحرك، ويعمل الأطباء على متابعة الحالة الصحية للفنانة المصرية التي تردد أيضاً أنها تعاني من تليف بالرئة نتيجة مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا، وتحتاج إلى جرعات مكثفة من الأكسجين في الوقت الحالي.

إيمي سمير غانم تزور قبر والدها للأسبوع الثالث

إيمي سمير غانم زارت للأسبوع الثالث على التوالي قبر والدها الفنان سمير غانم، حيث نشرت الفنانة المصرية فيديو قصير أثناء تواجدها هناك على خاصية "الاستوري" عبر حسابها على "انستجرام" وكتبت دعاء له قالت فيه: "الله يرحمك ويغفر لك يارب".

وكانت الفنانة دنيا سمير غانم قد نشرت صورة نادرة لها مع والدها الراحل سمير غانم ووالدتها دلال عبد العزيز وشقيقتها إيمي سمير غانم عبر حسابها على "انستجرام"، ووجهت أول رسالة إلى الجمهور بعد وفاة والدها، وعلقت على حالة والدتها الصحية أيضاً، وأكدت إنها لا تعرف حتى الآن بوفاة سمير غانم، ووجهت الشكر للجمهور بسبب دعواتهم ومساندتهم، والتي جعلت الأسرة تستطيع الصمود ومساندة دلال عبد العزيز والتي ما زالت في العناية المركزة.