صور تكريمات لنجوم الفن من مختلف الأجيال في مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما

مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما اختتمت دورته الـ69 مساء اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث تم تكريم العديد من نجوم السينما المصرية وعلى رأسهم الفنانة سهير المرشدي، والفنان المصري الكبير حسين فهمي.

تكريم حسين فهمي وسهير المرشدي في مهرجان المركز الكاثوليكي

كرم المركز الكاثوليكي العديد من النجوم في دورته الـ69 التي أقيمت مساء اليوم في القاهرة، وكان من أبرز المكرمين الفنان حسين فهمي، والفنانة سهير المرشدي التي ظهرت مع ابنتها الفنانة حنان مطاوع التي حصلت على جائزة الإبداع الفني عن دورها في فيلم "يوم وليلة".

وكرم كذلك في المهرجان كل من الفنان عبدالعزيز مخيون، والمخرج محمد عبدالعزيز والفنانة هالة فاخر وقد اعتذر الثنائي عن الحضور بسبب ظروف صحية، وحصل الفنان توفيق عبدالحميد على جائز الأب يوسف مظلوم، ونال كل من الموسيقار الكبير عمر خيرت، والسيناريست إبراهيم الموجي، ومدير التصوير سامح سليم جائزة الإبداع الفني، بينما حصد الفنان أحمد أمين جائزة أفضل ممثل في عمل درامي عن مسلسل "ما وراء الطبيعة"، كما حصل على جائزة المركز التشجيعية الفنان محمود حافظ، ونالت جائزة أفضل ممثلة في عمل درامي الفنانة أنغام سالوسة عن مشاركتها في مسلسل "الاختيار".

فيلم "حظر تجول" يحصد جائزة أفضل فيلم

الدورة الـ69 لمهرجان المركز الكاثوليكي شهدت تنافس 5 أفلام دوت الخليج "صاحب المقام" للمخرج محمد جمال العدل، و"حظر تجول" للمخرج أمير رمسيس، و"يوم وليلة" للمخرج أيمن مكرم، و"صندوق الدنيا" للمخرج عماد البهات، و"بعلم الوصول" للمخرج هشام صقر، وقد حصل على الجائزة الأولى فيلم "حظر تجول"، كما حصلت بطلة الفيلم الفنانة إلهام شاهين على جائزة أفضل ممثلة عن دورها فيه، بينما فاز كذلك الفنان خالد الصاوي بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "صندق الدنيا".

فيلم "صاحب المقام" يحصل على 4 جوائز

المخرج أمير رمسيس حصل على جائزة أفضل مخرج عن فيلم "حظر تجول"، بينما فاز المخرج محمد جمال العدل بجائزة لجنة التحكيم الخاصة عن فيلمه "صاحب المقام"، وفاز أيضا السيناريست يحيي فكري بجائزة أفضل سيناريو عن فيلم "يوم وليلة"، بينما ذهبت جائزة أفضل موسيقى تصويرية للموسيقار خالد الكمار عن فيلم "صاحب المقام"، كما حصل نفس الفيلم على جائز أفضل مونتاج، وأفضل تصوير.

لجنة تحكيم الدورة الـ69 لمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما ضمت كل من المخرج الكبير محمد فاضل كرئيس، وعضوية السيناريست إبراهيم الموجي، والمونتيرة سلوى بكير، والفنان هاني رمزي، والفنانة هالة صدقي، والناقد الفني محمود عبدالشكور، ومدير التصوير سعيد شيمي، والموسيقار هشام جبر، وقرر القائمين على فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكي على إقامة فعاليته في إطار يوم واحد فقط بدل من إقامتها على مدى أسبوع نتيجة الظروف الاستثنائية التي فرضتها أزمة فيروس كورونا.