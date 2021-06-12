فيديو الإعلامية جيسيكا عازار تبكي في حفل زفافها وتقبّل يد أصالة ..شاهدوا

جيسيكا عازار الإعلامية اللبنانية احتفلت بحفل زفافها الذي أقيم مساء يوم الجمعة بلبنان، بحضور جمع كبير من نجوم الوسط الإعلامي و الفني تتقدمهم الفنانة أصالة التي قامت بالغناء في حفل الزفاف.

جيسيكا عازار تبكي في حفل زفافها

جيسيكا عازار الإعلامية اللبنانية انتشرت العديد من الفيديوهات من حفل زفافها على محمد صوفان الذي أقيم مساء الجمعة، الحفل شهد حضور كبير من أصدقاء ومحبي الإعلامية اللبنانية في الوسط الفني والإعلامي، وظهرت جيسيكا عازار لحظة دخولها إلى مقر الحفل في قصر جنبلاط بمدينة صيدا جنوب لبنان وهي ممسكة بيد والدها الذي قامت باحتضانه والبكاء، ثم مسك يدها محمد صوفان ليبدأ الثنائي ليلة زفافهما حيث رقص الثنائي على العديد من الأغاني والتي كان من بينها أغنية "سيدي منصور" للنجم التونسي صابر الرباعي، وكذلك اغنية "كازابلانكا" لسعد لمجرد.

جيسيكا عازار تقبل يد أصالة بشكل عفوي

حفل زفاف جيسيكا عازار حضره كذلك العديد من النجوم من بينهم الفنانة أصالة نصري التي اشعلت حفل الزفاف خلال فقرتها الغنائية حيث قدمت الفنانة السورية مجموعة من الأغاني والتي كان من بينها "يسمحولي الكل"، التي تفاعل معها الحضور بشكل واسع، ورقصت الفنانة أصالة مع العروس جيسيكا عازار على أغنية "نور العين" لعمرو دياب ، كما قبلت الإعلامية اللبنانية يد أصالة بشكل عفوي أثناء الحفل الذي حضره أيضا كل من الإعلامي نيشان، والفنان والإعلامي عادل كرم.

النجوم يقدمون التهاني للإعلامية جيسيكا عازار

جيسيكا عازار قد نشرت قبل انطلاق حفل زفافها مجموعة من الصور لفستان الزفاف وذلك عبر حسابها على "انستجرام"، وقدم العديد من النجوم التهاني لها بهذه المناسبة السعيدة وكان من بينهم الفنانة نادية الجندي، وسلمى أبو ضيف، وناديا البساط، حيسيكا عازار قد أقامت منذ أيام حفل توديع العزوبية التي احتفلت به مع عدد من الاصدقاء والمشاهير بينهم الفنانة نادين نجيم والموسيقي ميشال فاضل. وأطلت جيسيكا في الحفل بفستان أبيض واعتمدت مكياجا ناعما وكذلك تسريحة ناعمة، وظهرت في الفيديوهات والصور بغاية السعادة.

الإعلامية جيسيكا عازار قد فاجئت متابعيها في شهر ديسمبر 2020 بإعلان خطوبتها بشكل غير رسمي من محمد صوفان بعدما قامت بنشر صور خلال احتفالها بعيد ميلاد خطيبها بطريقة رومانسية ومميزة.