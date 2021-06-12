نجوى كرم وماجد المهندس يشعلان حفل العاصمة السعودية الرياض

تألق النجمان نجوى كرم وماجد المهندس، في حفلهما الساهر أمس الجمعة 11 يونيو، بالعاصمة السعودية الرياض، بحضور جماهيري كبير، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.
بدأت نجوى كرم الحفل، وكان في استقبالها سالم الهندي (المدير التنفيذي لشركة روتانا المنظمة للحفل)، وقدمت باقة من أروع أغانيها، من بينها: «كتير حلو، حظي حلو، ملعون أبو العشق»، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور.
واختتم الحفل الفنان ماجد المهندس، وقدم باقة متنوعة من أجمل أغانيه، من بينها: «الفاتنة، أنا بلياك، ودعت روحي، هدوء» وغيرها من الأغاني التي أطرب بها جمهور حفله أمس الجمعة.
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