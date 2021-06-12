شاركت الفنانة ميرنا جميل، بصور جديدة لها، نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت ميرنا جميل في الصور مرتدية فستانا باللون الأبيض، تاركة شعرها منسدلًا على كتفيها بطريقة تتماشى مع مظهرها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفنانة ميرنا جميل تبهر متابعيها بأحدث ظهور لها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.