ابنة هيفاء وهبي تجرى عملية جراحية

خضعت زينب فياض، ابنة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، لعملية جراحية الأيام الماضية، ولم تكشف سبب خضوعها للعملية، ونشرت صورة عبر حسابها على إنستجرام وهى على السرير المستشفى، وكتبت قائلة: "موعد عمليتى دعواتكم".

وبعد نشر ابنة هبفاء وهبي، لتلك الصورة تساءل الكثير من الجمهور عن سبب إجرائها عملية جراحية، وزعم الكثير أنها عملية جراحية لتجميل الأنف، والبعض تمنى لها الشفاء العاجل.

واعتادت ابنة هيفاء وهبى وحفيدتها، الظهور معا وهما تلبعان وترقصان، حيث كان آخر ظهور لهما خلال غناء أغنية والدتها "توتا توتا" لأول مرة بعد الكثير من الجدل عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة الفقرة التى تحبوها كلكم، فقرة أنا ودانييلا، دانييلا مقضيتها عم تقول توتة توتة طول اليوم"، مما أثار تساؤلات متابعيها عن اقتراب الصلح بينهما، فجاءت معظم التعليقات كالتالى: "ياريت تتصالحوا الخلاف دام سنين بالنهاية هدى والدتك"، وقال معلق آخر: "حابين نشوفك إنتى وأمك بصورة واحدة"، وكتب آخر: "اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع بين زينب ووالدتها".

كما ظهرا أيضا وهما ترقصان وتغنيان على نغمات أغنية حسين الجسمى "بالبنط العريض" التى حققت نجاحا جماهيريا كبيرا، فيما شبه رواد منصات السوشيال ميديا صوتها بأنه قريب جدا من صوت والدتها هيفاء.

يشار إلى أن زينب فياض، هى ابنة هيفـاء وهبى، من زوجها الأول نصر فياض، الذى تزوجته بسن صغيرة، وأنجبت منه ابنتها، ثم قررت دخول عالم الفن، ووافقت على التنازل عن ابنتها من أجل الحصول على الطلاق.