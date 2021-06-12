شاهد.. محمد لطفي يستعيد ذكرياته مع محمد فؤاد

استعاد الفنان محمد لطفى ذكرياته مع الفنان محمد فؤاد بصورة من إحدى أعماله الفنية، و ذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي"إنستجرام". وعلق لطفى قائلا:"حبيبي يا فؤش. الصورة دي من مسلسل ايه الي هيقولي هتعملو ١٠ قلوب".

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