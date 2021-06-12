اليوم.. عرض خاص لفيلم ”فرحة” للمخرجة جيهان إسماعيل بسينما الهناجر

يعرض اليوم السبت بمركز الهناجر للفنون فيلم "فرحه" للمخرجة جيهان إسماعيل الساعة السادسة ضمن أفلام وحدة دعم سينما الشباب التابعة للمركز القومى للسينما وذلك بحضور المخرج الكبيرعلي بدرخان ، كما سيعرض فيلم "البطاطا" للمخرج محمد البدرى .

يشار إلى أنه عقب عرض الأفلام تقام ندوه يديرها الناقد السينمائي" طارق الشناوى" لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

يذكر أن وحدة دعم أفلام الشباب قام بتأسيسها السيناريست "محمد الباسوسي" تحت إشراف الناقد السينمائى "أحمد عسر"، وعضويه كلا من الناقد السينمائي أحمد النبوي والدكتوره ثناء هاشم أستاذ السيناريو بالمعهد العالى للسينما و تهدف الوحدة إلى إعطاء الفرصة للشباب السينمائين لتفريغ طاقتهم الإبداعية والعمل على تطويرها من خلال تقديم التوجيهات والتقويم على أيدى متخصصين من كوادر المركز القومى للسينما وأيضا مساعدة الشباب بالمساهمات اللوجستية التى سوف يوفرها المركز من معدات تصوير كامله ووحده مونتاج وأماكن تصوير وتسهيلات أخرى تنجز العمل بداخلها لصالح الشباب.

الجدير بالذكر أن فعاليات النادي تقام مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع مراعاة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل القاعة.