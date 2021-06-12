خاص:المنتج السعودي طلال السدر يستعد لأعمال درامية جديدة ويكشف سبب ابتعاده عن السينما

طلال السدر المنتج والفنان السعودي بعدما طرح أكثر من عمل درامي في شهر رمضان الماضي، يستعد لتنفيذ مجموعة جديدة من الأعمال خلال الفترة القادمة، كما يخطط للعودة للسينما من جديد بعد فترة من الابتعاد.

طلال السدر يستعد لأعمال درامية جديدة

طلال السدر تحدث في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن الاستعداد لأعمال جديدة في الفترة القادمة، وذلك بعد عرض كل من مسلسل "الديك الأزرق" و"اختراق 2" في شهر رمضان الماضي، وأوضح الفنان والمنتج السعودي أنه بدأ التحضير من أجل تنفيذ أكثر من عمل درامي في المرحلة المقبلة فقال: "بعد نجاح مسلسل اختراق في جزئه الأول والثاني، هناك تحضير لعملين أتمنى أن يكون كل منهما أفضل من مسلسل (اختراق)، وسوف نسعى أن نقدم كل شيء من أجل إسعاد الجمهور، ومن الصعب أن يتم الكشف عن أي تفاصيل فيما يخص الأعمال خلال هذه المرحلة من التحضير".

طلال السدر أشاد بالتعاون المثمر مع الفنان أحمد عيد في مسلسل "اختراق 2" فقال: "أحمد عيد من الشخصيات المميزة وسعيد بالعمل معه بسبب تعاونه فهو يشعر كل من حوله بأنه منتج العمل وليس مجرد ممثل بسبب اهتمامه بكل التفاصيل، وبيننا علاقة أخوية جيدة، وفخور بالتعاون معه"، وشارك في مسلسل "اختراق 2" الذي عرض في شهر رمضان الماضي كل من الفنان نضال نجم، ومحمد العيسى، ومي سليم، ومها منصور، والعمل من تأليف طلال السدر، ومحمود حمدان، وإخراج أحمد حسن.

سبب ابتعاد المنتج والفنان طلال السدر عن السينما

طلال السدر أوضح أن هناك مشروعات فنية جديدة قد تجمع نجوم مصر والسعودية في المرحلة القادمة فقال: "نحن نؤسس شركة جديدة ونعمل من خلالها على تقديم مجموعة من الأعمال العربية التي سوف يشارك في بطولتها العديد من النجوم في السعودية ومصر".

كما أوضح طلال السدر سبب الابتعاد عن الإنتاج السينمائي في السعودية خلال المرحلة الماضية التي تشهد نهضة شاملة في القطاع السينمائي السعودي فقال: "نحن بدأنا في تقديم الافلام الطويلة والقصيرة في السينما السعودية منذ أكثر من 20 سنة، وحاليا مع الانفتاح والظروف الصحية الصعبة الخاصة بكورونا، فأرى أنه يجب الانتظار للوقت المناسب وكذلك الوصول لنص جيد وتوفير الميزانية التي تسمح بتقديم عمل يشرف المملكة العربية السعودية".

وأضاف طلال السدر: "لا اريد أن اقدم عمل مكرر أو عادي بل نرغب بتقديم عمل مميز من كافة النواحي ويعكس النهضة السعودية في السنوات الأخيرة، ويحقق كذلك الإيرادات المناسبة، ويكون هناك أصداء عليه".

أهم أعمال المنتج والممثل طلال السدر

المنتج طلال السدر شارك في الفترة الأخيرة في العديد من الأعمال السعودية المهمة، كما قدم كذلك أكثر من عمل شارك فيه كمنتج منفذ والتي من بينها مسلسل "اختراق"، ومسلسل "بخور القصائد"، و"الديك الأزرق" للفنان عبدالله السدحان والذي عرض على قناة sbc السعودية في رمضان الماضي وشارك في بطولته كل من بيومي فؤاد، وشيماء سيف، ومرزوق الغامدي، وجبران الجبران، فوز عبدالله، وشارك طلال السدر في بطولة إحدى قصص مسلسل "بخور القصائد" الذي تم عرضه على قناة "أبو ظبي" في شهر رمضان الماضي.