هيا عبد السلام تفجع بوفاة والدها والنجوم يساندونها

هيا عبد السلام تفجع بوفاة والدها حيث نعت الفنانة الكويتية هيا عبد السلام والدها عبد السلام مقبول احمد الهادي الذي توفي عن عمر ناهز الـ 68 عاما، كذلك نعى زوجها فؤاد علي، حماه الراحل، عبر حسابه على انستغرام، في حين تلقى الثنائي الدعم والتعازي من زملائهم عبر حساباتهم على السوشيال ميديا.

وفاة والد هيا عبد السلام

الفنانة الكويتية هيا عبد السلام أعلنت عن وفاة والدها "عبد السلام مقبول احمد الهادي" الذي رحل عن عالمنا يوم أمس عن عمر ناهز الـ 68 بدون أن توضح أسباب الوفاة، ونعته من خلال تدوينة رثاء نشرتها عبر حسابها على انستغرام، موضحة بأن العائلة ستتلقى التعازي على أرقام الهواتف التي نشرتها بسبب ازمة انتشار فيروس كورونا.

بدوره نعى الفنان فؤاد علي، زوج الفنانة هيا عبد السلام، حماه الراحل ونشر تدوينة العزاء وعلق عليها بحزن :"عمي عبدالسلام والد زوجتي..الله يرحمك ويغمد روحك الجنة".

وتلقي الثنائي عبارات الدعم والمساندة من قبل الجمهور وزملائهم في الوسط الفني، فكتبت هيفاء حسين :" لا حول ولا قوة الا بالله .. عظم الله اجركم حبيبتي والله يرحمه ويصبركم يارب"، كما كتبت هنادي مهنا :" عظم الله أجركم حبيبتي مثواه الجنه"، كما قدم التعازي مجموعة كبيرة من المشاهير بينهم حمد قلم، فرح الهادي، حسين المهدي، حبيب بيطار، ليلى المقبالي، ليلى عبدالله، علي نجم، فايز السعيد، داوود حسين، رؤى الصبان، يوسف الغيث وغيرهم حيث ساندوا الثنائي وقدموا التعازي الحارة لهما متمنين للفقيد الرحمة.

آخر أعمال هيا عبد السلام

هيا عبدالسلام كانت قد شاركت في موسم دراما رمضان 2021 من خلال مسلسل "نبض مؤقت"، بطولة كل من ميثم بدر، وروان العلي، وشوق الهادي، وعبدالعزيز النصار، وهنادي الكندري، وشهاب جوهر، ومن تأليف مريم القلاف، وإخراج سعود بوعبيد.

كما شاركت في عيد الفطر 2021 بمسرحية "عزوبي السالمية"، وهي من تأليف الراحل عبدالحسين عبدالرضا، وتم معالجتها برؤية جديدة من المخرج عبدالعزيز صفر.