مي العيدان تكشف عن معاناتها مع تليف الرئة مثل دلال عبدالعزيز وتكشف عن العلاج الأمثل

مي العيدان كشفت عن أزمتها الصحية التي تعرضت لها منذ 10 سنوات، وتسببت في دخولها العناية المركزة لفترة طويلة وبقائها على جهاز التنفس، الإعلامية الكويتية أوضحت أنها اصيبت بتليف الرئة وكانت حالتها تشبه حالة الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز.

تفاصيل معاناة الإعلامية مي العيدان مع تليف الرئة

مي العيدان نشرت عبر حسابها على "انستجرام" ملخص ما تعرض له في عام 2011 بعدما تسببت أزمة مرضية في دخولها العناية المركزة ووضعها على الجهاز التنفس لفترة طويلة، مما تسبب في تليف الرئة، وهذا ما يشبه ما تعرضت له الفنانة دلال عبدالعزيز في الوقت الحالي، وأكدت مي العيدان أن حالة الفنانة المصرية قد تستدعي عملية جراحية من أجل إنقاذها.

فكتبت مي العيدان: "الله يشفي دلال عبدالعزيز بس عادي التليف يصير بسبب القعده على جهاز التنفس لفتره طويلة، فتنزل نسبة الأكسجين بالدم وهذا شيء سهل طبيا يحتاج عملية جراحية ما تاخذ حتى ربع ساعة يقوم الدكتور بفتح فتحه بالرقبه من الأمام، انا صار لي نفس الشيء في عام ٢٠١١ فيروس، وقَعَدت فتره طويلة على جهاز التنفس وصار فيني تليف بالرئة".

مي العيدان: "فترة علاجي استغرقت أكثر من شهر ونصف".

مي العيدان أكدت أن الدكتور المعالج لها في فترة مرضها نجح في إنقاذ حياتها من خلال العملية التي خضعت لها وعلاج الآثار الناتجة عن الإصابة بالتليف، وأنها خضعت لفترة من العلاج الطبيعي نتيجة وجودها في العناية المركزة لفترة طويلة، حتى خرجت من المستشفى بعد تحسن حالتها، وأن حالتها صارت أفضل بعد ما يقارب شهر ونصف من إجراء هذه العملية.

فكتبت مي العيدان: "الدكتور انقذ حياتي وفتح لي فتحه برقبتي من الأمام وركب لي تيوب ولمدة أسبوع كامل كانوا يدخلون بايب بفتحة برقبتي ويسحبون الماء اللي برئه بسبب الأكسجين إلى أن يطلع دم وكانً مؤلم جدا، ويكررون هذا السحب كل كم ساعة ولمدة اسبوع مع علاج طبيعي لان عضلات الجسم ضعفت بسبب الرقده بالعناية المركزة، وبعد اسبوع وشالوا النسوي من فتحة رقبتي ويتم تركيب بلاستر وبعد ١٠ ايّام خرجت من المستشفى، ومع شهر ونص فتحت رقبتي دوت الخليج من رب العالمين تم اغلاقها في أماكن بالجسم، سبحان الله الدكتور يفتحها ورب العالمين يغلقها من غير أي جراحه".

مي العيدان تتوقع تكرار تجربتها في أزمة دلال عبدالعزيز الصحية

مي العيدان توقعت أن تخضع الفنانة دلال عبدالعزيز لهذه العملية في المرحلة القادمة، وأكدت أن رغم الألم الذي تعرضت له لكنه هو الطريق الوحيد للعلاج، فكتبت: "إن شاء الله يتم علاجها بهذه الطريقة وتقوم وترجع بيتها، صحيح فيها ألم شوية بعد الجراحة لكن هذا هو الطريق الوحيد لعلاج التليف الله يشافيك يا دلال ويعوضك خير ويصبرك على فقدان شريك وحبيب العمر سمير غانم".

يذكر أن رامي رضوان نشر خلال الساعات الماضية رسالة عبر حسابه على "انستجرام" كشف من خلالها عن تطورات الوضع الصحي للفنانة دلال عبدالعزيز خلال هذه الأيام، حيث تحدث رامي رضوان على آلاف الرسائل التي تصل إليه بشكل مستمر من أجل الاطمئنان على الوضع الصحي للفنانة دلال عبدالعزيز، كما أكد أن الفنانة المصرية لا تزال حالتها غير مستقرة وأنها في حاجة للدعاء من أجل أن يتمم الله شفائها.