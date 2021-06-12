نجوى كرم وماجد المهندس يشعلان حفلات الرياض وحفل جديد لإليسا ووائل كفوري بالسعودية..شاهدوا

نجوى كرم وماجد المهندس أشعلا حفلهما في الرياض الذي أقيم مساء أمس الجمعة وسط حضوري جماهيري كبير، كما سوف تستقبل الرياض كل من الفنان راشد الماجد وإليسا ووائل كفوري في حفلات غنائية في الأيام القادمة والتي تقام برعاية الهيئة العامة للترفيه، وبتنظيم من شركة روتانا.

نجوى كرم عن حفلها بالرياض: "اشتقت للمسرح"

نجوى كرم وصلت إلى مقر حفلها الذي أقيم في فندق الفور سيزونز واستقبالها المدير التنفيذ لشركة روتانا سالم الهندي، وأكدت الفنانة اللبنانية في لقائها معه أنها مشتاقة للعودة للمسرح بعد فترة من الابتعاد، واستقبل الجمهور النجمة اللبنانية بشكل حافل، حيث قدم لها أحد محبيها باقة من الورد عقب صعودها على المسرح، لتشعل بعد ذلك حفلها بباقة من أجمل أعمالها الغنائية والتي كان من بينها أغنية "أنت كتير حلو"، وأغنية "يا بيي"، و"على مهلك"، كما قدمت أيضا كل من أغنية "معذور قلبي"، و"حظي حلو".

ماجد المهندس يشعل حفله في الرياض

ماجد المهندس قبل صعوده على خشبة المسرح التقطت له صورة مع سالم الهندي، وعقب ذلك بدأ الفنان الكبير حفله الذي وجه من خلاله الشكر للجمهور السعودي الذي قام بعضهم بتقديم الورود احتفالا به، وقام ماجد المهندس بتقديم مجموعة كبيرة من أجمل أغانيه من بينها "أنا بلياك"، كما قدم أيضا في الحفل أغنية "ودعت روحي"، و "هدوء"، و"أريدك".

ماجد المهندس قدم أيضا أحدث أغنية طرحها عبر قناة "روتانا" على "يوتيوب" في الأسابيع الماضية والتي تحمل اسم "فاتنة" وهي من كلمات نهار، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع سيروس، وقد حققت الأغنية نجاحا كبيرا حيث وصل عدد مشاهدتها أكثر من 17 مليون مشاهدة.

حفلات الرياض تواصل استقبال نجوم الغناء

حفلات الرياض سوف تستقبل في نهاية هذا الأسبوع أكثر من نجم جديد حيث من المقرر أن يقام حفل غنائي يوم الخميس 17 يونيو لكل من الفنانة إليسا ووائل كفوري في فندق فور سيزونز الرياض، وذلك بعد فترة غياب لكل من النجمين عن المشاركة في حفلات جديدة خلال الفترة الماضية بسبب أزمة فيروس كورونا، راشد الماجد كذلك يعود للحفلات الغنائية بحفل جديد يوم الجمعة 18 يونيو وسوف تباع تذاكر الحفلات بداية من اليوم وتبدأ أسعارها بـ 1000 ريال سعودي.

حفلات الرياض شارك بها خلال الأسابيع الماضية العديد من النجوم على رأسهم الفنان محمد عبده، وكل من الفنانة أصالة والفنان نبيل شعيل، ومن المتوقع أن يتم الكشف خلال الفترة القادمة على أكثر من حفل غنائي هذا الصيف، وذلك بعد فترة طويلة من التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا.