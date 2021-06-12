هنا الزاهد تناشد الدعاء لوالدتها ولقاء سويدان "مريضة جدا" وأبو زهرة يخضع لجراحة ..أزمات المشاهير في 24 ساعة

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احسان علوه السبت,12 حزيران (يونيو) 2021 - 17:17
أزمات صحية صعبة كشف عنها المشاهير خلال الـ 24 ساعة الماضية حيث أقلقوا الجمهور على حالتهم الصحية او حالة المقربين منهم، فناشدت الفنانة المصرية هنا الزاهد متابعيها بالدعاء لوالدتها التي ستخضع لعملية جراحية عاجلة، فيما كشفت الفنانة لقاء سويدان عن معاناتها من أزمة صحية صعبة، اما الفنان عبد الرحمن ابو زهرة فخضع لعملية جراحية وكشف تفاصيلها، فتابعوا معنا التفاصيل.
هنا الزاهد تناشد الدعاء لوالدتها
الفنانة هنا الزاهد ناشدت جمهورها الدعاء لوالدتها التي تستعد لإجراء عملية جراحية اليوم من دون ان تكشف تفاصيل اضافية عن طبيعة العملية او سبب ازمة والدتها الصحيّة.
وكتبت هنا الزاهد عبر ستوري حسابها على إنستجرام: "أرجو الدعاء لوالدتي بالشفاء العاجل، فإنها اليوم تقوم بإجراء عملية هامة.. فنأمل بالخروج منها سالمة إن شاء الله".
يشار الى أن هنا الزاهد ما تزال تتواجد مع زوجها الفنان احمد فهمي في اجازتها خارج مصر حيث تنشر العديد من صورها على البحر بإطلالات صيفية مبهجة.
عبد الرحمن ابو زهرة يخضع لعملية جراحية
الفنان عبدالرحمن أبو زهرة كشف عن اجرائه عملية جراحية في مفصل الحوض، وناشد جمهوره الدعاء له حيث كتب عبر حسابه على فيسبوك :"إجراء جراحة ناجحة في تركيب مسامير في مفصل الحوض نظرًا لحدوث شرخ فيه، يا رب الشفاء القريب".
وتفاعل الجمهور مع تدوينته متمنين الشفاء العاجل له واسترجاع كامل عافيته للعودة لإستئناف نشاطاته الفنية.
لقاء سويدان تقلق الجمهور على حالتها الصحية
الفنانة لقاء سويدان أقلقت الجمهور وفاجأتهم بعدما كشفت عن اصابتها بأزمة صحية صعبة منذ فترة وبأن حالتها لا تتحسن إلا ببطء لكنها نفت بأن تكون مصابة بفيروس كورونا المستجد، وناشدت كل محبيها رفع الدعاء لها.
لقاء سويدان كتبت عبر حسابها على موقع "فيسبوك" قائلة: "بجد أنا محتاجة دعواتكم جدا، لأني مريضة جدا من فترة وبتحسن ببطء".
يذكر أن لقاء سويدان شاركت مؤخرا في مسلسل "ولاد ناس" في موسم رمضان 2021 كما شاركت قبل فترة في مسرحية "سيد درويش" بمشاركة الفنان ميدو عادل.
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