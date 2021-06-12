صدور العدد الأول من مجلة المخطوط العربي بدمشق

دمشق – الوطن:

صدر حديثا، العدد الأول من مجلة المخطوط العربي عن (الهيئة العامة السورية للكتاب)،وهي مجلة علمية نصف سنوية تعنى بالمخطوطات وتحقيقها وتاريخ العلوم عند العرب، والتراث العربي. وتضمنت بحوث العدد الأول: رسائل صغيرة محققة عقدت عليها دراسة (كتاب أبي محمد الريي في أخذ الأبعاد) ودراسة حول (نقوش النبلاء). ونقد لتحقيق بعض رسائل (أضاميم من التراث)، وتحقيق (جهود العرب في الجبر والملاحة)، و(صناعة المضيرة من مخطوطة الأطعمة والأشربة لابن مندويه)، إلى أبواب أخرى، ومواد مختلفة العناوين والمضامين.

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