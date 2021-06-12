الخطاطة سميرة الريامية تكشف أسرار «خط الرقعة»

بمشاركة مواهب الخط العربي

كتب – خالد بن خليفة السيابي:

قدمت مؤخرا الخطاطة سميرة بنت خلف الريامية عبر الأتصال المرئي دورة بعنوان ( خط الرقعة ) وتضمنت الدورة عددا من المحاور منها : (شرح المفردات)،( دراسة في اتصالات الرقعة)، (كيفية التعامل مع الورق المناسب لعمل اللوحات)،(كيف أوازن سطري)،( التركيز على تحديد زاوية واتجاه الكتابة والمسافات)،(تعليم طريقة المسكة الصحيحة للقلم).

كما يقال خط الرقعة وإن كان من الخطوط السهلة المتقطعة والبعيدة عن التقيد ولكنه له قواعد فنية كثيرة يتعلمها الدارس لهذا الخط لتظهر كتابته بجمالية واضحة، وحول هذه الدورة تقول الخطاطة سميرة الوهيبية : من أهم أهداف الدورة صقل قدرات المواهب العمانية والأخذ بيدهم إلى طريق النجاح والمجد ولابد لكل عاشق للخط العربي أن يتعلم ويتعرف على أسرار هذا الفن الذي تشتهر به الشعوب العربية ومن الأهداف أيضا توسيع رقعة هذا الفن في كافة ربوع السلطنة ومحاولة تشجيع وتعزيز رغبات المواهب في اختيار هذا الفن الجميل ومن فينا لا يعشق جمالية حروف الخط العربي.

وأضافت : تم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين المجموعة الأولى للمبتدئين؛ حيث قدمت لهم شرحا حول المفردات وبعض الاتصالات والتصحيح لكل شخص على حدة، أما المجموعة الثانية تناولت معهم التعمق في الخطوط وشرح الجمل ، وقمنا أيضا بالتصحيح والمتابعة لكل مشارك على مستوى فردي لكي تكون الفائدة أكبر تساعدهم في قادم مشوارهم الفني وأتمنى من المشاركين عدم الوقوف عند نقطة معينة، بل عليهم تقديم المزيد من الجهد والعطاء والمثابرة.

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