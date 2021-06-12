الباحث العماني أحمد البادي يرصد تاريخ العلاقات العمانية السعودية من خلال كتابه «البوسعيديون وآل سعود»

صحم ـ «الوطن»:

رصد الباحث العماني المتخصص في شؤون التاريخ أحمد بن سعيد البادي مسيرة العلاقات العمانية السعودية في الفترة ما بين عامي 1744م و1972م (أي لنحو 228 عاما) وذلك من خلال كتابه “البوسعيديون وآل سعود“ الذي جاء في ثلاثة أجزاء ، تناول الجزء الأول تلك العلاقة ما بين عامي 1744م و1818م والجزء الثاني ما بين عامي 1820م و1892م والجزء الثالث ما بين عامي 1902م و1972م ، وصدرت جميعها عن دار الفرقد للنشر والتوزيع. وأشار الباحث إلى حال عمان قبل حكم البوسعيديين وكيفية وصولهم إلى سدة الحكم في عمان وأهم الأعمال والأحداث التي كانت بين الحكام البوسعيديين والدولة السعودية الأولى وأهم أعمال وأنشطة حكام الدولة السعودية الأولى ، كما تطرق الى الحال ما قبل قيام الدولة السعودية الثانية ، وعلاقات عمان بين فترة نهاية الدولة السعودية الأولى وقيام الدولة السعودية الثانية وكيفية نشأة الدولة السعودية الثانية وما صاحب ذلك من أحداث سياسية واجتماعية ودينية.

كما تطرق الباحث أحمد البادي في كتابه إلى كيفية تقسيم الإمبراطورية العمانية (1856-1861م) ونبذة عن زنجبار وكيف وصل العمانيون إليها، والأوضاع السياسية بين البوسعيديين وآل سعود (1820-1890م) ، كذلك يوثق الباحث كيفية قيام الدولة السعودية الثالثة ورحلة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود (1902-1953م) والملك سعود بن عبدالعزيز (1953-1965م) والملك فيصل بن عبدالعزيز (1965-1975م) وعلاقة سلاطين عمان بالدولة السعودية الثالثة، منها في فترة السلطان فيصل بن تركي بن سعيد (1888-1913) والسلطان تيمور بن فيصل (1913-1932م)، والسلطان سعيد بن تيمور (1932-1970م) وتطور العلاقات العمانية السعودية في ظل حكم السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه منذ توليه الحكم في عام 1970م، هذه المسيرة التي تتواصل اليوم تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق – حفظه ورعاه -.

كما يوثق الباحث أحمد البادي في كتابه “البوسعيديون وآل سعود “ العلاقات العمانية الأميركية حتى عام 1932م والرأي البريطاني في هذه العلاقات، والأوضاع السياسية بين البوسعيديين وآل سعود منذ عام 1902 الي الوقت الراهن وما صاحب ذلك من أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية.

كذلك يشير الباحث الي قيام علاقات مشتركة في مختلف مجالات الحياة بين عمان والسعودية في ظل حكم السلطان قابوس بن سعيد والملك فيصل بن عبدالعزيز ، لتنتهي بذلك حقبة من التباينات والاختلافات بين سياستي البوسعيديين وآل سعود في الفترة ما بين عامي 1798م و1971م وتطوى بذلك تلك الصفحة، لتفتح بعدها صفحة علاقات الإخاء والصفاء والود بين الدولتين الشقيقتين.

يذكر أن الباحث في شؤون التاريخ أحمد بن سعيد البادي صدر له كتب تاريخية أخرى منها : (قصة عمان عبر الزمان) و(قصص وأخبار جرت في عمان وزنجبار) و(البريمي تاريخ وحضارة) فيما يعمل حالياً على إصدار جديد في رواية بعنوان (فلسطيني في بلاط سلطان عمان) .