فيديو صبري عبد المنعم يكشف تفاصيل معاناته مع السرطان وإفلاسه بسبب نفقات العلاج

صبري عبدالمنعم حل ضيفا على برنامج "باب الخلق" الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد على شاشة قناة "النهار"، وكشف الفنان المصري عن رحلته مع مرض السرطان الذي أصيب به لمدة 5 سنوات كاملة.

صبري عبدالمنعم يكشف تفاصيل إصابته بمرض السرطان

صبري عبدالمنعم تحدث في تصريحاته لبرنامج "باب الخلق" عن الأوقات الصعبة التي مر بها بعد اكتشاف إصابته بالسرطان في عام 2001، حيث بدأ رحلة طويلة وتحديدا بعدما تم تشخيص حالته وأنه مصاب بالسرطان في عضلات اليد اليسري ولم يكن أمامه إلا استئصال الورم، ليبدأ رحلة علاج طبيعي من أجل أن يتمكن من تحريك يده بشكل طبيعي ليعود من جديد للتمثيل.

فقال صبري عبدالمنعم: "في عام 2001 شعرت بألم في اليد اليسري، وذهبت للأطباء واكتشفت أن هناك ورم في العضلة، ومن هنا بدأت رحلتي حيث اضطر الأطباء لاستئصال العضلة المصابة بالورم من أجل عدم انتشاره، ولولا أنني كنت شخص رياضي لم أكن لاتجاوز هذا الوضع الصحي الصعب، لكن الحمد لله تجازوت هذه المرحلة على خير، لكن بدأت بعض الأعراض تظهر مرة أخرى في العام التالي".

السرطان تسبب في إفلاس الفنان صبري عبدالمنعم

صبري عبدالمنعم أوضح أن الأعراض الجديدة التي ظهرت عليه كانت في الرئة اليمنى، وكان يجب إجراء عملية جديدة لاستئصال الرئة، لكن رحلت علاجه في هذه المرحلة توقفت بسبب أنه لم يعد يمتلك الأموال التي تكفي للعلاج، حتى تدخل الطبيب السعودي الراحل سليمان فقيه من أجل مساعدته ونقله للعلاج في المملكة العربية السعودية.

فقال صبري عبدالمنعم: "شعرت بأزمة في التنفس، وشعرت بأن السرطان قد عاد وخضعت لبعض الفحوصات التي أكدت أنني مصاب بسرطان وكان مركز في الرئة اليمنى، وأثناء هذه المرحلة من العلاج فقدت كل الأموال التي كنت أمتلاكها وأصبحت مفلس، ولم يعد في إمكاني العلاج بهذا الشكل، ومن هنا تدخل بعض الزملاء منهم الفنان المنتصر بالله والفنان أحمد بدير وأكدوا لي أن الطبيب السعودي الشهير سليمان فقيه سوف يساعدني بسبب حالتي وذهبت إلى السعودية وخضعت للعلاج هناك لمدة عام ثم عدت إلى مصر".

صبري عبدالمنعم: خضعت للعلاج لمدة عامين في السعودية

صبري عبدالمنعم لم تتوقف رحلته الطويلة مع السرطان عند هذا الحد، بل ازدادت صعوبة بعد اكتشاف عودة المرض له وتحديدا في منطقة الغشاء البلوري، وأكد صبري عبدالمنعم أنه ارسل الفحوصات الكاملة لمستشفى سليمان فقيه التي طلبت منه العودة إليها من جديد من أجل بدء رحلة العلاج التي استمرت لمدة عامين، فقال صبري عبدالمنعم: "عدت للسعودية واستمريت هناك لعامين اخضع للعلاج الكيماوي والإشعاعي خصوصا أن هذا السرطان لا يمكن معه إجراء أي جراحة، حتى تم شفائي من المرض وعدت إلى مصر".

يذكر أن الفنان صبري عبدالمنعم من النجوم الذين لديهم رصيد ضخم من الأعمال الفنية والتي يصل عددها لأكثر من 400 عمل ما بين درامي ومسرحي وسينمائي.