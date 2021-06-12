صور وفيديو محمد علي رزق يحتفل بزفافه الثاني بعد عام من انفصاله عن زوجته الأولى

محمد علي رزق احتفل بزفافه الذي أقيم عصر اليوم بحضور مجموعة كبيرة من زملائه في الوسط الفني، وكذلك بعض المقربين من الفنان المصري الذي يأتي ارتباطه للمرة الثانية بعد عام واحد من انفصاله عن زوجته الأولى.

الفنان محمد علي رزق يحتفل بزفافه بعد شهر من وفاة والده

محمد علي رزق نشر العديد من زملائه النجوم بعض الصور والفيديوهات الخاصة بحفل زفافها على وسائل التواصل الاجتماعي، وظهر النجم المصري وهو يلتقط الصور مع المهنئين له بهذه المناسبة السعيدة، والتي جاءت بعد أشهر من إعلان خطوبته من مصممة الديكور نورهان ماهر، وقد حضر حفل الزفاف جمع كبير من زملاء الفنان المصري في الوسط الفني من بينهم الفنان والمنتج محمد محمود عبدالعزيز، والفنان طارق الإبياري، والمخرج خالد جلال، وكريم سرور، وهشام إسماعيل، ومحمود الليثي.

ويأتي حفل زفاف محمد علي رزق بعد شهر تقريبا من وفاة والده الذي شيع جثمانه مطلع شهر مايو الماضي.

زواج محمد علي رزق للمرة الثانية بعد عام واحد من انفصاله

محمد علي رزق أعلن خطوبته من نورهان ماهر في شهر فبراير الماضي حيث نشر أول صورة تجمعهما عبر حسابه على "فيس بوك" وكتب: "اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وحهك وعظيم سلطانك دعواتكم ربنا يكملها بالخير...وعقبالكم جميعاً".

الفنان المصري يأتي زواجه للمرة الثانية بعد عام واحد فقط من إعلان انفصاله عن زوجته الأولى سارة فهيم الذي ارتبط لها في عام 2018، وحضر حفل زفافه وقتها عدد كبير من نجوم الوسط الفني، لكن لم يدوم الزواج أكثر من عام ونصف حتى أعلن النجم المصري انفصاله عن زوجته في شهر فبراير 2020.

حيث كتب عبر حسابه على "فيس بوك" رسالة قال فيها: "وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ" صدق الله العظيم، أنا انفصلت أنا وسارة.. الحمد لله على كل شىء.. شكرًا ليكى كنتى خير زوجة.. دعواتكم ربنا يعوضها خير ويعوضنى خير".

آخر الأعمال التي شارك فيها محمد علي رزق

محمد علي رزق قد أكد أن تأجيل خطوة زفافه من نورهان ماهر في الشهور الماضية جاءت بسبب انشغاله في تصوير العديد من الأعمال الدرامية التي عرض بعضها في شهر رمضان الماضي، والتي كان من بينها مسلسل "ضل راجل" مع كل من الفنان ياسر جلال، ونور اللبنانية، ونيرمين الفقي، ومحمود عبدالمغني، ومحمد عادل، وإيهاب فهمي، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.

يذكر أن محمد علي رزق ينتظر عرض أحدث أعماله السينمائية في الفترة القادمة وهو فيلم "30 مارس" مع كل من الفنانة دينا الشربيني وأحمد الفيشاوي.