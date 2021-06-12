البرومو الأول لفيلم كريم عبد العزيز ودينا الشربيني "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" وهذا موعد عرضه

كريم عبد العزيز طرح البرومو الأول لفيلمه الكوميدي الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" مع الفنانة دينا الشربيني، وكشف عن موعد عرضه للجمهور بعد فترة من التأجيلات بسبب أزمة فيروس كورونا.

برومو فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"

وفاجأ الفنان كريم عبد العزيز الجمهور اليوم بالكشف عن البرومو الأول لفيلمه الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، وشوق الجمهور للفيلم الكوميدي الجديد والذي يشارك به لأول مرة مع دينا الشربيني، وطغت الكوميديا على برومو الفيلم والذي يبدو أن قصته تدور حول علاقة زوجين "دينا الشربيني وكريم عبد العزيز" بعد 5 سنوات من زواجهما، حيث يواجها عدة أزمات تنتهي بالطلاق.

موعد عرض فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"

وكشف البرومو عن ملامح قصة الفيلم، حيث يجسد كريم عبد العزيز دور مذيع، وزوجته دينا الشربيني تعمل خبيرة علاقات زوجية، وهو ما يسبب لهما العديد من الأزمات في علاقتهما، ويبدأ الزوجان رحلة الطلاق والتي تمر بعدة أزمات قانونية ويتدخل بها المحامي الذي يجسده ماجد الكدواني، ويستغل كريم عبد العزيز برنامج للفوز بالقضية ضد زوجته، وكذلك كشف البرومو عن تنكر كريم عبد العزيز في عدة شخصيات داخل الفيلم.

وأعلن كريم عبد العزيز موعد عرض فيلمه الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، حيث ينافس في موسم الصيف وينطلق عرضه في السابع من الشهر المقبل، وعلق كريم عبد العزيز على البرومو:" الاعلان التشويقى لفيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين ٧/٧ بجميع دور العرض في مصر والعالم العربي"، ونشرت دينا الشربيني أيضاً برومو الفيلم على حسابها بانستقرام وشوقت الجمهور للفيلم والذي تواصل به تواجدها سينمائياً هذا العام بعد فيلمها الأخير "ثانية واحدة" في عيد الفطر.

كريم عبد العزيز ينافس في موسم الصيف

ويذكر أن فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" مستوحى من فكرة فيلم "البعض يذهب للمأذون مرتين" والذي أخرجه محمد عبد العزيز والد كريم عبد العزيز، وكان من بطولة عادل إمام ولبلبة، وشارك به كريم عبد العزيز كطفل، قبل أن يعود لتقديم فكرة جديدة عن قصة الفيلم في "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، ويشارك به عدد من النجوم بجانب كريم عبد العزيز ودينا الشربيني وأبرزهم بيومي فؤاد وماجد الكدواني وغيرهم.