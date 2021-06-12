صور هنادي مهنا تتخطى أزمة وفاة حماتها وتعود بعد غياب تجاوز الشهرين

هنادي مهنا خطف الأنظار في الساعات الماضية وعادت للظهور مجددا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد غياب أكثر من شهرين بسبب إصابتها بفيروس كورونا، وكذلك أفراد أسرتها والتي نتج عنه رحيل والدة زوجها الفنان أحمد خالد صالح.

هنادي مهنا تخطف الأنظار بصورة جديدة بعد غيابها الطويل

هنادي مهنا نشرت عبر حسابها على "انستجرام" مجموعة صور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها بعد فترة طويلة من الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي والتي وصلت لأكثر من شهرين، حيث أن الفنانة المصرية لم تنشر أي صورة لها منذ الكشف عن إصابتها وزوجها أحمد خالد صالح بفيروس كورونا، وكذلك إصابة كل من والديها ووالدة زوجها التي توفيت متأثرة بالإصابة بالفيروس.

هنادي مهنا كسرت حالة الحداد الطويلة على وفاة والدة زوجها وخطفت الأنظار بمجموعة صورة قامت بنشرها عبر حسابها على "انستجرام"، والتي اعتبرتها بداية لعودتها من جديد للتفاعل مع متابعيها حيث كتبت تعليقا على الصور التي قامت بنشرها: "توقعوا من الذي عاد، اشتقت كثيرا لانستجرام"، وقد تعرضت الفنانة المصرية لبعض الانتقادات بسبب إطلالتها الجديدة حيث اتهمها البعض بتقليد الفنانة المصرية ياسمين صبري.

هنادي مهنا وأحمد خالد صالح في حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي

هنادي مهنا لم تخرج دوت الخليج فقط من من حالة الحداد التي عاشتها في المرحلة الماضية بل ظهر كذلك زوجها الفنان أحمد خالد صالح في حفل زفاف كل من الفنان محمد فراج وبسنت شوقي، والذي أقيم في إحدى فنادق العاصمة المصرية القاهرة أمس الجمعة حيث التقطت بعض الصور التي تظهر كل من هنادي مهنا وزوجها مع ضيوف الحفل والذي حضره أيضا مجموعة كبيرة من نجوم الفن والشخصيات العامة الذين حرصوا على تقديم التهاني لكل من العروسين، وكان من أبرز المتواجدين في الحفل كل من الفنان أحمد حلمي، ومنى زكي، ويوسف الشريف، وإنجي علاء، وأيمن بهجت قمر، بالإضافة لابطال مسلسل "لعبة نيوتن".

آخر عمل جمع هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

أحمد خالد صالح وهنادي مهنا قد حافظ كل منهما على عدم نشر أي صور عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية وتحديدا بعد رحيل والدة الفنان المصري، لكن قد تم تداول بعض الصور لهما في كواليس مسلسلهما الإذاعي الأول بعد الزواج "رحلتي من الشك إلى بلطيم"، الذي تم إذاعته عبر محطة راديو إنرجي 92.1 في شهر رمضان الماضي، حيث استمر الثنائي هنادي مهنا وأحمد خالد صالح في تسجيل باقي حلقات بعد شفائهما من فيروس كورونا.