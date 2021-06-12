صور إليسا تفاجئ متابعيها بملامح متغيرة قبل حفلها المنتظر بالسعودية

إليسا فاجأت الجمهور اليوم بنشر صور لها على مواقع التواصل، استعرضت بها إطلالتها الجديدة والتي أظهرتها بملامح مختلفة ومتغيرة، وذلك قبل أيام قليلة من حفلها المنتظر في السعودية.

إليسا بملامح متغيرة في أحدث صورها

ونشرت الفنانة إليسا اليوم صورة جديدة على مواقع التواصل، للترويج لحفلها هذا الأسبوع في السعودية، واستعرضت إطلالتها الجديدة وعلقت على الصورة قائلة:" أعد الأيام لعودة اللقاء مع كل جمهوري السعودي والغناء معهم في الرياض الجميلة"، وفاجأت إليسا الجمهور في الصورة بملامح متغيرة، وهو ما أثار الجدل والتساؤلات من قبل المتابعين عن سبب تغير ملامحها في آخر صورها.

إليسا تثير الجدل بسبب إطلالتها الجديدة

وشكك البعض في خضوع إليسا لعملية تجميل في الفترة الأخيرة وهي السبب في ظهورها بملامح متغيرة في آخر صورها، خاصة بسبب ظهور فمها بشكل متغير، في حين تغزل البعض بإطلالتها الجديدة واعتبروا التغيير نابع من تغيير طريقتها في المكياج، ولم تسلم إليسا من السخرية والإنتقادات أيضاً حيث شبهها البعض بالفنانة يارا بعد ظهورها بملامح متغيرة، ولم ترد إليسا على الجدل والتساؤلات حول صورتها الأخيرة.

إليسا تروج لحفلها المنتظر في السعودية

وواصلت إليسا الترويج لحفلها الجديد والمنتظر في السعودية هذا الأسبوع، ونشرت فيديو برومو الحفل وشوقت الجمهور إليه وقالت:" أخيرًا نعود إلى حياتنا الطبيعية.. لا أستطيع الانتظار حتى ألتقي بجمهوري السعودي في الرياض الجميلة"، وطرحت إليسا وشركة روتانا بوستر الحفل، وكشفت الشركة عن فتح باب حجز التذاكر للجمهور في الحفل الذي تحييه إليسا مع وائل كفوري في يوم الخميس المقبل 17 يونيو في فندق فور سيزونز الرياض.

ويشهد الحفل عدة مفاجآت، أبرزها عودة ثنائية وائل كفوري وإليسا بعد فترة طويلة من الغياب ومن صداقتهما القديمة، وهو الأمر الذي شوق الجمهور للحفل، والذي يعتبر الحفل الجماهيري الأول لإليسا بعد توقف بسبب أزمة فيروس كورونا، وتعود به للتعاون مع شركة روتانا بعد انفصالها عن الشركة مؤخراً، ويأتي حفل إليسا ووائل كفوري بعد عدة حفلات ناجحة في الرياض مؤخراً برعاية الهيئة العامة للترفيه وتنظيم شركة روتانا ومن أبرزها حفلات محمد عبده ونبيل شعيل وأصالة ونجوى كرم وماجد المهندس.