أول ظهور بالفيديو لزينب ابنة هيفاء وهبي بعد خضوعها لجراحة تجميل أنفها

زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي أقلقت متابعيها منذ الأمس على حالتها الصحية بعد نشرها صورة من داخل المستشفى وكشفت عن خضوعها لعملية جراحية دون الكشف عن طبيعتها وتفاصيل حالتها.

ابنة هيفاء وهبي تخضع لعملية تجميل أنفها

ونشرت زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي أمس صورة لها على سرير المستشفى، وظهرت وهي تستعد للخضوع لعملية جراحية، وهو الأمر الذي أقلق متابعيها على حالتها الصحية، حيث لم تكشف زينب فياض أي تفاصيل عن العملية الجراحية وطبيعتها، وأكتفت بكتابة تعليق على الصورة:" صار موعد عمليتي.. دعواتكم"، وانهالت الدعوات ورسائل الدعم والتضامن من متابعي زينب فياض على صورتها بانستقرام.

ابنة هيفاء وهبي تستعرض آثار العملية الجراحية في أنفها

وكشفت زينب فياض لبرنامج "إي تي بالعربي" عن طبيعة العملية الجراحية التي خضعت لها، وكشفت إنها أجرت عملية تجميلية في أنفها، بالإضافة إلى معالجة الإنحراف في أنفها والذي كان يسبب لها ضيق في التنفس، واستعرضت زينب فياض في الصور والفيديوهات آثار العملية الجراحية في أنفها، وظهرت وهي تضع الضمادات الطبية على أنفها ووجها بعد العملية، وطمأنت الجمهور على حالتها الصحية في الصور والفيديوهات.

زينب ابنة هيفاء وهبي تخطف الأنظار مع بناتها

وكانت زينب ابنة هيفاء وهبي قد حازت على اهتمام كبير من المتابعين على مواقع التواصل في الفترة الأخيرة، بسبب نشرها عدة جلسات تصوير لها مع بناتها وكذلك مقاطع فيديو مرحة معهن، وكانت آخرها جلسة تصوير لها مع ابنتيها بمناسبة عيد الفطر، بالإضافة إلى نشرها من قبل حيث ظهر صوتها وهي تردد كلمات أغنية لوالدتها هيفاء وهبي، والذي شبهه الجمهور بصوت والدتها النجمة اللبنانية، إضافة إلى ملامحهما وحركاتها المشابهة لوالدتها أيضًا في العديد من أعمالها.

الجدير بالذكر أن زينب أعلنت سابقاً أنها قررت إجراء عملية تجميل في وجهها، وذلك بعدما خضعت سابقًا لتكبير وتجميل الشفاه وبعض التقنيات التجميلية في بشرتها، حيث كتبت: "وفي النهاية قررت أن أعدّل منطقتين تزعجاني في وجهي. وبما أنني أخبركم بكل شيء ولا أخفي عنكم شيئاً، فستعرفون قريباً"، وذلك قبل أن تكشف عن خضوعها لعملية تجميل أنفها.