أحدث ظهور لحنان ترك مع زوجها وتعود للتواصل مع زملائها السابقين.. بالصور

حنان ترك عادت للظهور على مواقع التواصل، ونشر صورها الخاصة ومشاركة الجمهور لأبرز لحظاتها، ونشرت اليوم صورة لها مع زوجها محمود مالك على مواقع التواصل.

رومانسية حنان ترك مع زوجها

وشاركت الفنانة المعتزلة حنان ترك الجمهور اليوم صورة جديدة لها مع زوجها محمود مالك، وذلك بعد فترة من الغياب عن مواقع التواصل، واستعرضت حنان ترك رومانسيتها مع زوجها، وظهرت في الصورة وهي تحمل باقة وروود بجانب زوجها، وعبرت عن سعادتها بهذه اللحظة وقالت في تعليقها على الصورة:" نعم الله علينا كثيرة .. اللهم لا تحرمنا نعمك وواسع فضلك وكريم عطائك".

حنان ترك تعود للظهور والتواصل مع زملائها السابقين

ولاقت صورة حنان ترك مع زوجها تفاعل كبير من قبل الجمهور على مواقع التواصل، وذلك بسبب عودة حنان ترك لنشر صورها وكذلك صورها مع زوجها بعد فترة انقطاع عن السوشيال ميديا، وعادت مؤخراً للتواصل مع زملائها السابقين في الوسط الفني وفي نشر صورها، وعلق أيضاً عدد من الفنانين على صورة حنان ترك الجديدة مع زوجها، ومنهم الفنانة هبة مجدي التي علقت لها:" امين يارب ربنا يحافظ عليكم".

وكانت حنان ترك قد احتفلت في شهر فبراير الماضي بذكرى زواجها من محمود مالك، والد ابنتيها التوأم منى ومريم، وتذكرت لقائها الأول له منذ 9 أعوام، حيث نشرت حنان عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، صورة رومانسية تجمعها بزوجها من أمام أحد الشواطئ، وعلقت على الصورة وقالت: "زي النهاردة من 9 سنين كان أول مرة نشوف بعض.. أحلى سنين عدت وإن شاء الله اللي جاي أحلى".

حنان ترك ومنة شلبي تتبادلان الرسائل على مواقع التواصل

وعادت حنان ترك مؤخراً للتواصل مع زملائها وأصدقائها القدامى في الوسط الفني، ومنهم الفنانة منة شلبي، ونشرت الأخيرة صورة قديمة لها مع حنان ترك وعلقت عليها وقالت:" وحشتيني اوي و دائما في القلب يا حب.. ميحرمنيش من انقي واجدع وانضف صاحبة واخت ويباركلك في عمر ولادك وجوزك ويديكي الصحة و يديمك نعمة"، وردت حنان ترك على رسالة منة شلبي وقالت:"حبيبتي يا منجو.. وحشتيني.. ربنا يباركلك في ماما وفي صحتها ويسعد قلبك يا رب".