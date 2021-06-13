بعد عمرو دياب.. محمد حماقي يعلن تفاصيل حفله في جدة

محمد حماقي شوق الجمهور اليوم بالإعلان عن حفله الجديد في جدة، ونشر صورة بوستر الحفل وتفاصيله والذي يعود به إلى الحفلات الجماهيرية في جدة بعد غياب.

محمد حماقي يعلن تفاصيل حفله الجديد في جدة

وأعلن الفنان محمد حماقي اليوم عن استعداده لإحياء حفل جديد في جدة هذا الشهر، ونشر صورة بوستر الحفل على حسابه بانستقرام، وشوق الجمهور لحفله الجديد، والذي يحييه في يوم الجمعة 25 من شهر يونيو الجاري، وذلك على مسرح جدة سوبر دون JSD، مقابل ملعب الجوهرة، وهو من تنظيم شركة "بنش مارك" وبرعاية الهيئة العامة للترفيه، وعلق محمد حماقي على بوستر الحفل موجهاً رسالة إلى جمهوره في جدة:" أهل السعودية.. لا أستطيع الانتظار للقائكم مرة أخرى".

عمرو دياب ومحمد حماقي في جدة

وتشهد جدة هذا الشهر عودة حفلات نجوم الغناء بعد فترة توقف وغياب بسبب أزمة فيروس كورونا، وأعلن عمرو دياب عن إحيائه لحفل جديد في جدة، على نفس المسرح وبتنظيم شركة "بنش مارك"، ونشر بوستر حفله المرتقب في جدة، وعلق على البوستر كاشفاً تفاصيل الحفل وقال: "حفلة عمرو دياب في جدة يوم الجمعة ١٨ يونيو.."، وأعلنت الشركة المنظمة عن فتح باب حجز التذاكر للحفلات الجديدة في جدة.

محمد حماقي يعلن ألبومه الجديد

ويبدو أن محمد حماقي سيحتفل مع جمهوره السعودي بإطلاق ألبومه الجديد الشهر المقبل، وذلك بعد أن أعلن عن موعد الألبوم الجديد، في حفله الأخير في القاهرة، وقال إنه انتهى من تسجيل أغاني الألبوم والذي أصبح جاهزاً لطرحه هذا الشهر، وهو ما أشعل حماس جمهوره، ومن المتوقع ان يكشف في حفله الجديد في جدة عدة أغاني جديدة من الألبوم.

وعاد محمد حماقي مؤخراً لنشاطه في الحفلات بعد فترة طويلة من التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا، وأحيا حفل في القاهرة وكشف به عن أغنيته الجديدة "يا نسيم"، ويعود محمد حماقي للألبومات، بعد غياب طويل له عن الساحة، إذ كان آخر ألبوم له في عام 2019 بعنوان "كل يوم من ده"، وأكتفى بطرح عدة أعمال منفردة في الفترة الماضية، وأبرزها أغنية "هو ده حبيبي" الصيف الماضي.