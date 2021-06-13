شاهد.. رانيا يوسف تثير الجدل بصورة جديدة على إنستجرام

أثارت الفنانة رانيا يوسف حالة من الجدل الواسع عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام بعد نشرها صور تظهر فيها وهى تضع لاصقا على أنفها. وعلقت رانيا يوسف على الصور قائلة : «إيه رايكم في شكلي بعد خبطه مناخيري؟؟»

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